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Ордер на строительство скандального дома на улице Кравченко аннулировали после многочисленных акций протеста
5 марта 2018 г. | Время публикации 14:00 | Последние изменения 17:54
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Ордер на строительство ЖСК "Учительский дом" на улице Кравченко аннулирован. Об этом после встречи с префектом Юго-Западного округа рассказал глава избирательного штаба кандидата в президенты Ксении Собчак Игорь Малашенко. Его слова приводятся в Facebook-сообществе движения "Московский активист".

"Ордер на строительство аннулирован, строительство продолжаться не может, и в течение марта дольщикам кооператива предложат альтернативное жильё, а земельный участок будет переведен в категорию земель общего пользования. Мэрия решила поддержать местных жителей на улице Кравченко", — рассказал Малашенко.

В свою очередь, Константин Алтухов, также известный как Паркмен, пояснил порталу Activatica.Org, что о победе говорить рано: "Это не победа, но сдвиг. Разрешение на строительство и ГПЗУ не отменены. Может быть, это замыливание, как на Торфянке - забор не уберут, после выборов ночью заедет техника под охраной ОМОНа и будет рыть котлован".



Напомним, 16 сентября прошлого года спортивная площадка на улице Кравченко, 16, неожиданно стала территорией стройки. Рабочие начали демонтировать спортивные снаряды и возводить забор: обязательного оповещения жителей близлежащих домов не было, а инфощит появился уже после начала работ. Жители считают спортивную площадку своей придомовой территорией: по их словам, некий кооператив ЖСК "Дом учителя" много лет собирал документы, чтобы выстроить на этом месте высотный дом. Документы на строительство активистам удалось увидеть только на встрече у главы местной управы, для которого строительство также стало неожиданностью.

Вскоре противостояние застройщика и противников строительства вступило в открытую фазу: противников строительства начали избивать нанятые застройщиком люди, полиция же при этом бездействовала. В конце года по интернету широко разошлась аудиозапись телефонного разговора активиста Константина Алтухова с представителем застройщика Алексеем Белозеровым, который заявил, что протестующих запретили бить до выборов.

После того, как местные жители заблокировали въезд на стройку своими автомобилями, на улице были установлены четыре знака о запрете парковки. Показать активистам разрешительные документы на новые знаки никто не смог, а когда они пытались помешать установке запрещающих знаков, пятеро активистов были задержаны. Один из них после задержания попал в больницу. Несколько дней спустя участники народного схода потребовали отправить в отставку префекта округа, который за несколько месяцев до конфликта пообещал не трогать площадку. Другие попытки обеспечить технике доступ на стройку за счет создания альтернативного въезда также встречали сопротивление местных жителей.
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