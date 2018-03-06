

Международный женский день отметят в 16 столичных парках Рубрики: Праздники

Парк "Фили"



В парке "Зарядье" отмечать Международный женский день начнут в павильоне "Заповедное посольство" с 13:00. В холле павильона профессиональный фотограф сделает гостьям портретный или коллективный снимок и тут же распечатает его. В лектории "Заповедного посольства" с 13:00 до 15:00 часов состоится лекция по истории макияжа, из которой слушательницы узнают историю известных модных домов, получат представление об основных приемах профессиональных визажистов, после чего всем желающим нанесут макияж согласно модным тенденциям весны 2018 года. В это же время, с 13:00 до 15:00, в лектории 2 любительниц украшений научат мастерить браслеты из живых цветов, а с 15:00 до 17:00 - плести венки. Вход на все мероприятия свободный.



В 12:00 в парке Горького состоится пешеходный тур "14 историй о любви" по аллеям Нескучного сада. А на познавательной прогулке "Женские дуэли, балы и развлечения обителей Нескучного сада", которая начнется в 16:00, гости узнают, почему русским дворянкам иногда приходилось выяснять отношения при помощи оружия. Место встречи участников - летний домик графа Орлова в Нескучном саду. Для того чтобы попасть на экскурсии, необходима



В парке "Фили" москвичей приглашают на традиционный "Цветочный забег". Участники-мужчины должны будут преодолеть двухкилометровую дистанцию с букетами тюльпанов в руках, которые им выдадут на старте. Цель забега - подарить по одному цветку каждой девушке, которая встретится им на главной аллее парка. Старт состоится у главного входа в 14:00, а завершится цветочный марафон праздничным концертом в 15:00.



Для посетительниц парка на Поклонной горе и их спутников организуют необычную фотозону. На главной аллее появится стена из пионов и роз высотой более двух метров. Цветочные фотозоны также установят в саду "Эрмитаж", в парке "Кузьминки" и в Таганском парке. Праздничные мероприятия также пройдут в парке "Сиреневый сад", Измайловском, Перовском, Бабушкинском, Лианозовском парках, саду имени Баумана, парках "Сокольники" и "Усадьба Воронцово" Международный женский день отметят в 16 столичных парках. Посетительницы парков смогут взять бесплатные уроки макияжа, принять участие в познавательных экскурсиях и увидеть традиционный "Цветочный забег". Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, гостей парков ждут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты, а в Бабушкинском и Таганском парках, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Зарядье" представительницам прекрасного пола будут дарить цветы.отмечать Международный женский день начнут в павильоне "Заповедное посольство" с 13:00. В холле павильона профессиональный фотограф сделает гостьям портретный или коллективный снимок и тут же распечатает его. В лектории "Заповедного посольства" с 13:00 до 15:00 часов состоится лекция по истории макияжа, из которой слушательницы узнают историю известных модных домов, получат представление об основных приемах профессиональных визажистов, после чего всем желающим нанесут макияж согласно модным тенденциям весны 2018 года. В это же время, с 13:00 до 15:00, в лектории 2 любительниц украшений научат мастерить браслеты из живых цветов, а с 15:00 до 17:00 - плести венки. Вход на все мероприятия свободный.В 12:00состоится пешеходный тур "14 историй о любви" по аллеям Нескучного сада. А на познавательной прогулке "Женские дуэли, балы и развлечения обителей Нескучного сада", которая начнется в 16:00, гости узнают, почему русским дворянкам иногда приходилось выяснять отношения при помощи оружия. Место встречи участников - летний домик графа Орлова в Нескучном саду. Для того чтобы попасть на экскурсии, необходима предварительная регистрация москвичей приглашают на традиционный "Цветочный забег". Участники-мужчины должны будут преодолеть двухкилометровую дистанцию с букетами тюльпанов в руках, которые им выдадут на старте. Цель забега - подарить по одному цветку каждой девушке, которая встретится им на главной аллее парка. Старт состоится у главного входа в 14:00, а завершится цветочный марафон праздничным концертом в 15:00.Для посетительници их спутников организуют необычную фотозону. На главной аллее появится стена из пионов и роз высотой более двух метров. Цветочные фотозоны также установят в саду "Эрмитаж", в парке "Кузьминки" и в Таганском парке. Праздничные мероприятия также пройдут в парке "Сиреневый сад", Измайловском, Перовском, Бабушкинском, Лианозовском парках, саду имени Баумана, парках "Сокольники" и "Усадьба Воронцово"



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