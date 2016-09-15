Московскому университету для людей с инвалидностью запретили принимать студентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проверок запретила принимать студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ). Об этом сообщается на сайте ведомства
. Там пояснили, что прием в вуз запрещен из-за неисполнения предписаний в установленные сроки, но каковы были предписания, не уточняется.
Сотрудница пресс-службы Рособрнадзора уточнила, что запрет приема - предупредительная мера. "Если далее он не выполняет требования, то уже будут вводиться другие меры, там приостановка аккредитации, допустим", - цитирует ее РИАМО
. По словам собеседницы агентства, Рособрнадзор снимет запрет на прием в МГГЭУ, когда университет устранит все нарушения.
МГГЭУ был основан в 1990 году как институт-интернат для инвалидов. Впоследствии вуз несколько раз переименовывался. Нынешнее свое название - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-экономический университет" - он получил в 2014 году.
На сайте университета МГГЭУ назван уникальным заведением, где учат студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здание вуза оборудовано специальными адаптивными лифтами, пандусами, широкими проходами, на стоянке выделены места для инвалидов. Студенты также находятся под контролем врачей.
Среди выпускников МГГЭУ есть спортсмены-паралимпийцы. В попечительский совет вуза входят глава Минобрнауки Ольга Васильева, депутат Госдумы Олег Смолин, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. Проректор МГГЭУ по организации образовательной деятельности Мария Ковалева сообщила РИА "Новости"
, что вуз намерен восстановить право на прием студентов.
Осенью 2016 года вокруг университета разгорелся скандал из-за отмены бесплатного питания
для студентов с третьей группой инвалидности. Ректор МГГЭУ Вагиф Байрамов объяснял, что бесплатное питание заставили вычеркнуть после вступления в силу новой редакции закона "Об образовании". Со студентов требовали авансовой оплаты обедов в размере девяти тысяч рублей в месяц. В прессе не сообщалось, чем закончилась история. На сайте вуза говорится, что трехразовое питание предоставляется студентам бюджетной формы обучения.