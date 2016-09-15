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Московскому университету для людей с инвалидностью запретили принимать студентов
5 марта 2018 г. | Время публикации 17:43 | Последние изменения 18:09
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проверок запретила принимать студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ). Об этом сообщается на сайте ведомства. Там пояснили, что прием в вуз запрещен из-за неисполнения предписаний в установленные сроки, но каковы были предписания, не уточняется.

Сотрудница пресс-службы Рособрнадзора уточнила, что запрет приема - предупредительная мера. "Если далее он не выполняет требования, то уже будут вводиться другие меры, там приостановка аккредитации, допустим", - цитирует ее РИАМО. По словам собеседницы агентства, Рособрнадзор снимет запрет на прием в МГГЭУ, когда университет устранит все нарушения.

МГГЭУ был основан в 1990 году как институт-интернат для инвалидов. Впоследствии вуз несколько раз переименовывался. Нынешнее свое название - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-экономический университет" - он получил в 2014 году.

На сайте университета МГГЭУ назван уникальным заведением, где учат студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здание вуза оборудовано специальными адаптивными лифтами, пандусами, широкими проходами, на стоянке выделены места для инвалидов. Студенты также находятся под контролем врачей.

Среди выпускников МГГЭУ есть спортсмены-паралимпийцы. В попечительский совет вуза входят глава Минобрнауки Ольга Васильева, депутат Госдумы Олег Смолин, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. Проректор МГГЭУ по организации образовательной деятельности Мария Ковалева сообщила РИА "Новости", что вуз намерен восстановить право на прием студентов.

Осенью 2016 года вокруг университета разгорелся скандал из-за отмены бесплатного питания для студентов с третьей группой инвалидности. Ректор МГГЭУ Вагиф Байрамов объяснял, что бесплатное питание заставили вычеркнуть после вступления в силу новой редакции закона "Об образовании". Со студентов требовали авансовой оплаты обедов в размере девяти тысяч рублей в месяц. В прессе не сообщалось, чем закончилась история. На сайте вуза говорится, что трехразовое питание предоставляется студентам бюджетной формы обучения.

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