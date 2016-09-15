Московскому университету для людей с инвалидностью запретили принимать студентов

15 сентября 2016 г. Студентов-инвалидов МГГЭУ лишили бесплатного питания

Студентам с третьей группой инвалидности предложили платить 9 тысяч рублей в месяц при средней пенсии 7 тысяч. Студенты намерены приостановить обучение, а некоторые задумались о возвращении в регионы.