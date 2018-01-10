"Левый фронт" подал заявку на проведение митинга в центре Москвы по результатам президентских выборов

Активисты "Левого фронта" подали заявку на проведение митинга 19 марта, темой которого станет обсуждение итогов выборов президента. Как сообщил "Интерфаксу"
координатор движения Сергей Удальцов, митинг "Нам нужны честные выборы! Обсуждение итогов выборов президента" предлагается провести 19 марта с 18:00 на Пушкинской площади. Предполагаемая численность участников митинга - до тысячи человек.
Если провести акцию на Пушкинской площади будет невозможно, организаторы предлагают в качестве альтернативных площадок Тверской бульвар (у памятника Тимирязеву), Новопушкинский сквер, Суворовскую площадь и Чистопрудный бульвар (у памятника Грибоедову). Одной из предыдущих акций "Левого фронта" был социальный марш "За права жителей Московского региона", который планировалось провести 10 февраля
от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова, где предполагалось провести митинг.
Сообщалось, что к участию в шествии будут приглашены участники инициативных групп
самой разной тематики и локализации, участники различных общественных и политических организаций и движений, а также максимальное число неравнодушных граждан самых разных политических взглядов. Участники марша намерены дать оценку политике мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также предъявить властям требования по решению основных проблем региона. Однако столичные власти отказались согласовать мероприятие
, заявив, что проведение акции от Пушкинской площади до проспекта Сахарова будет препятствовать движению пешеходов и транспорта. Альтернативных маршрутов при этом предложено не было.