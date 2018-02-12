По Подмосковью прокатилась волна многотысячных митингов против мусорных полигонов и за отставку чиновников

2 марта 2018 г. В Подмосковье пройдет митинг против обещанных Путиным мусоросжигательных заводов

Акция пройдет 3 марта в Наро-Фоминске. По словам жителей, многие обязательные процедуры еще не проведены, но лес под строительство уже вырубили. По документам, стройка начнется уже в апреле в деревне Могутово - это пять километров от города.