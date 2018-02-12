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По Подмосковью прокатилась волна многотысячных митингов против мусорных полигонов и за отставку чиновников
5 марта 2018 г. | Время публикации 14:51 | Последние изменения 18:26
Рубрики: Экология  
 
Волоколамск, 3 марта 2018 года | Евгения Наумова / YouTube
Несколько крупных митингов против мусоросжигательных заводов и соседства со зловонными свалками прошло в Подмосковье в минувшие выходные. Акции прошли в Волоколамске, Клину, Наро-Фоминске и Фряново. В Волоколамске и Клину на улицу вышли в общей сложности около 9 тысяч человек.

Волоколамск

Митинг прошел 3 марта около здания местной администрации и собрал, по оценке организаторов, более 5 тысяч человек. Жители требуют закрыть полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" в трех километрах от города, сообщил "Ведомостям" организатор митинга Артем Любимов.

Площадь свалки, появившейся в 90-х годах, составляет 35 гектаров. После закрытия полигона в Балашихе нагрузка на "Ядрово" возросла в разы. По официальной информации, туда свозят мусор из 13 районов Московской области и, как подозревают активисты, из Москвы, сообщает mbk.sobchakprotivvseh.ru. Жители жалуются на резкий запах, появление аллергии и плохое самочувствие, некоторым приходится обращаться в больницу.

Экологи не раз выезжали на место и выявляли нарушения, выписывая штрафы в сотни тысяч рублей. Но полигон по-прежнему действует, а его мощность рассчитана до 2030 года, отмечает "Коммерсант FM". По словам активистов, власти замалчивают проблему и фактически утаивают от жителей чрезвычайную ситуацию.

МЧС предоставило результаты анализов воздуха, которые не показали превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в воздухе, но дальнейшие исследования Роспотребнадзора выявили превышение ПДК в 2,5 раза в самом Волоколамске, рассказал активист Сергей Гордеев. В связи с этим участники митинга потребовали отправить в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Жители также выступили против строительства мусоросжигательного или мусороперерабатывающего завода, потребовали привлечь к уголовной ответственности собственников полигона по статьям "Загрязнение атмосферы" и "Экоцид". "Требования резолюции у нас о чень простые - это немедленное закрытие полигона с его последующей рекультивацией", - сообщил Любимов радиостанции Business FM.

Накануне митинга министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган провел совещание по "мусорной" проблеме в администрации Волоколамского района. Закрыть "Ядрово" власти не согласны, взамен предлагается модернизация полигона и переход на раздельный сбор мусора. По словам Когана, в этом году на полигоне планируется запустить систему дегазации, сбора и очистки фильтрата. Жители настроены категорично и грозятся обвалить явку на президентских выборах в Подмосковье.



Клин

Митинг против свалки "Алексинский карьер" прошел 4 марта, на городской площади Клина собралось более 4 тысяч человек. Организатор митинга Игорь Мочалов рассказал mbk.sobchakprotivvseh.ru, что карьер должны были закрыть по указу президента еще в 2013 году. Однако теперь ее работу продлевают до 2033 года. После закрытия балашихинского полигона "Кучино" в карьер ежедневно приезжает по 700-750 мусоровозов при лимите 70.

По словам Мочалова, митинг прошел напряженно, были провокаторы и полицейские, а выступавших в конце представителей министерства и комиссии по экологии толпа "была готова разорвать". Поддержать клинчан приехали жители Волоколамска и Дмитрова, которые борются со своими полигонами.

Участники акции потребовали остановить расширение Алексинского карьера на 40 гектаров, закрыть свалку и создать индустриальный кластер по переработке мусора. Кроме того, они выступили против ввоза мусора из Москвы и области, строительства мусоросжигательных заводов. Также активисты потребовали отправить в отставку главу Клинского района Алену Сокольскую, обвиняя ее в бездействии.

По словам Мочалова, местная власть выискивает нарушения в действиях общественников. "Например, многодетную мать Юлию оштрафовали на десять тысяч рублей за участие в несанкционированном собрании возле полигона. А выявленное Роспотребнадзором превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в 25 раз и многочисленные нарушения через какое-то время перестают быть аргументом для ликвидации свалки", - рассказал организатор митинга.



Наро-Фоминск и Фряново

В Наро-Фоминске на митинг против мусоросжигания вышли сотни людей, пишет Activatica.org, не уточняя число участников. Они потребовали отменить проект "Чистая страна", предполагающий строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье, включая предприятие в деревне Могутово вблизи Наро-Фоминска.

Выступающие говорили, что власти собираются устроить экоцид и отнять у многих единственное место отдыха, построив в дачной зоне объект I класса опасности. Портал отмечает, что митинг получился массовым несмотря на то, что был согласован в неудобном месте, удаленном от жилых кварталов, и то, что 80% жителей города составляют бюджетники, которые боятся выходить на протестные акции.

На митинге выступил единственный наро-фоминский депутат, проголосовавший против мусоросжигательного завода, Алексей Дуленков. Рядом с местом проведения акции был организован раздельный сбор отходов. Как сообщалось ранее, строительство мусоросжигательного завода в деревне Могутово, по документации, начнется уже в апреле. Во Фряново митинговали против размещения большого мусорного полигона рядом с селом Филипповское соседней Владимирской области. Новый комплекс, под который, по данным СМИ, переведено 1200 гектаров лесной земли, будет принимать московский мусор.

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