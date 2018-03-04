Москвичей призвали отказаться от поездок на авто в вечерний час пик из-за уборки снега

ГКУ "Центр организации дорожного движения" рекомендует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик из-за уборки снега. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе учреждения.
В пресс-службе напомнили, что в течение дня в столице ожидается небольшой снег, местами гололедица, из-за чего возможно увеличение количества мелких аварий и загруженности дорог вечером. "Чтобы сделать поездку прогнозируемой и комфортной, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом. Городской транспорт готов к увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении. В настоящий момент коммунальные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада.
Напомним, осадки начались в столичном регионе в ночь на воскресенье
, заметно ухудшив ситуацию на дорогах и принеся около половины мартовской нормы осадков, еще столько же может выпасть 7–8 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снегоплавильных мощностей для такого объема снега в городе нет, поэтому ожидаются проблемы с вывозом снега
. Горожане со своей стороны отмечают, что снегоуборочной техники на улицах по-прежнему немного, и продолжают жаловаться на неубранные последствия прежних снегопадов. На портале gorod.mos.ru вечером в воскресенье было зарегистрировано 1800 жалоб на гололедицу во дворе, 2400 жалоб — на неубранную дворовую территорию, 1100 жалоб — на складирование снега.