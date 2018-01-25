Эксперты сравнили доходы Москвы от платных парковок и штрафов с бюджетом среднего региона центральной России

1 февраля 2018 г. Собянин допустил рост цен на парковку в Москве

Столичный мэр заявил, что цены на парковку будут повышаться только там, где наблюдается повышенный спрос и сложно найти место для парковки. Не исключено, что таким образом автомобилистов готовят к повышению цен в центре города.