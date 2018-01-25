Эксперты сравнили доходы Москвы от платных парковок и штрафов с бюджетом среднего региона центральной России

Доходы Москвы от платных парковок и штрафов за нарушения правил дорожного движения выросли в 2017 году до 22 миллиардов рублей, пишут "Ведомости"
со ссылкой на оперативные итоги исполнения столичного бюджета.
Большую часть этой суммы составляют штрафы - 16,6 миллиарда рублей, что на 26 процентов выше, чем годом ранее. На платных парковках столица заработала 5,3 миллиарда рублей, рост составил 21 процент. Старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин отметил, что доходы Москвы в этой области можно сравнить с половиной бюджета среднего субъекта Центрального федерального округа России, составляющего примерно 40 миллиардов рублей.
Доходы от платной парковки в прошлом году увеличились из-за того, что на улицах с самыми загруженными парковками выросли тарифы, пояснили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Кроме того, появились новые зоны платной парковки. При этом в ГКУ подчеркнули, что главная цель платных городских стоянок не получение дохода, а "упорядочение парковки, сокращение числа нарушений, создание благоприятной, комфортной среды для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов".
В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин в интервью допустил повышение цен
на отдельных парковках. Он пояснил, что тарифы могу вырасти там, где наблюдается явно повышенный спрос, и в поисках свободного места автомобилистам приходится кружить по окрестностям.
Между тем после недавних сильных снегопадов москвичи жаловались на плохое обслуживание платных парковок. Многие машино-места были завалены снегом и не очищались неделями, но эвакуаторы исправно увозили автомобили даже за малейшее отклонение от границ парковочных мест. В связи с этим депутаты Госдумы просили столичную мэрию объявить парковочные каникулы на время уборки снега или запретить
эвакуацию с нечищенных парковок. Власти отвергли обе идеи.