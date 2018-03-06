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Во вторник в столице будет до минус 10 градусов
5 марта 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Во вторник, 6 марта, в столице будет 8-10 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России. Ночью облачно с прояснениями, местами по области небольшой снег. Температура в Москве минус 15 - минус 17, в центре минус 11 - минус 13, по области до минус 20 градусов, при прояснениях до минус 23, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10 градусов, ветер северо-западный с переходом на юго–восточный 3-8 метров в секунду. Местами гололедица.
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Вторник, 6 марта 2018 г. // Последняя новость 5 марта 2018 г. 20:00
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