Собянин предупредил о проблемах с вывозом снега в столице

4 марта 2018 г. Пятая часть месячной нормы осадков выпала в столице в ночь на воскресенье

В мэрии утверждают, что ситуация находится под контролем, а последствия снегопада ликвидируют 10 тысяч единиц специальной техники. Впрочем, подобные заявления чиновники делали и после февральского снегопада.