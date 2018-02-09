Собянин предупредил о проблемах с вывозом снега в столице

Воскресный снегопад принес в столицу около половины мартовской нормы осадков, еще столько же может выпасть 7–8 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снегоплавильных мощностей для такого объема снега в городе нет, поэтому ожидаются проблемы с вывозом снега. Власти просят автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте, сообщает "Коммерсант"
Осадки начались в столичном регионе в ночь на воскресенье
, заметно ухудшив ситуацию на дорогах. В понедельник, по прогнозу Гидрометцентра, снег продолжится до полудня, уже на фоне рабочего движения автотранспорта. "Чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать город от снега, просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского",— заявили вчера в департаменте транспорта Москвы. По данным заммэра Петра Бирюкова, суммарно за два дня выпадет до 17 сантиметров снега, то есть примерно половина мартовской нормы осадков. Еще столько же снега, по прогнозам синоптиков, может выпасть 7–8 марта.
"Похоже, зима испытывает нас на прочность. К рекордным объемам снега, выпавшим в феврале, скорее всего, добавятся рекордные осадки в марте <...> Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут. Для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей, и даже теоретически создать их не представляется возможным", - написал столичный мэр Сергей Собянин в своем личном блоге
.
По данным портала открытых данных правительства Москвы, на данный момент в городе работает 48 стационарных снегоплавильных пунктов. Горожане со своей стороны отмечают, что снегоуборочной техники на улицах заметно меньше, чем следует из отчетов чиновников, и продолжают жаловаться на неубранные последствия прежних снегопадов. На портале gorod.mos.ru вечером в воскресенье было зарегистрировано 1800 жалоб на гололедицу во дворе, 2400 жалоб— на неубранную дворовую территорию, 1100 жалоб — на складирование снега.
Напомним, в середине февраля Петр Бирюков признал проблемы с качеством работы коммунальных служб на востоке, северо-востоке и северо-западе столицы: в соответствующих округах, по его словам, были приняты "кадровые решения"
. После сообщений о жалобах дворников
на задержки зарплаты в комплексе городского хозяйства заверили, что у подведомственного ГБУ "Жилищник" нет проблем с нехваткой дворников или несвоевременной оплатой их услуг. Мэр пообещал обеспечить дополнительные выплаты и премии сотрудникам задействованных в уборке коммунальных предприятий, которые работают "на полную выкладку".
Кроме того, Собянин напомнил о приоритетах в работе коммунальных служб: по его словам, сначала очищаются дороги, обеспечивается работа общественного транспорта, затем снег убирается во дворах и на тротуарах, затем — на парковках, после чего снег сбрасывается с крыш. Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов признает, что в таком порядке есть своя логика, однако собранный снег дворники вынуждены хранить на парковочных местах. "Логичнее было бы вывозить их на неэксплуатируемые территории, пустыри например, где они могли бы лежать до весны", - отмечает активист.