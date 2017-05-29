Москву защитят "штормовым кольцом"

6 февраля 2018 г. Столичные власти разрабатывают "эшелонную" систему предупреждения об аномальных погодных явлениях

Система предупреждения об аномальных погодных явлениях будет функционировать с дистанции в 300 километров от Москвы, и передаваться в следующие "эшелоны" с интервалом в 20-30 минут вплоть до Третьего транспортного кольца.