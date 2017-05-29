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Москву защитят "штормовым кольцом"
5 марта 2018 г. | Время публикации 13:19
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Евгений Биятов
Вокруг Москвы планируют создать "штормовое кольцо", которое позволит прогнозировать опасные метеоявления и своевременно информировать о них население. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

По словам чиновника, в рамках трехлетней программы, созданной совместно с департаментом ЖКХ, планируется создать систему прогнозирования и оповещения населения об опасных метеорологических явлениях. Для получения метеоданных как на территории города, так и на дальних и ближних подступах к нему предполагается установить метеостанции "штормового кольца", метеорологические локаторы и автоматические метеостанции. Ранее сообщалось, что для оповещения об аномальных погодных явлениях разрабатывают эшелонированную систему, которая будет функционировать, начиная с дистанции в 300 километров от Москвы, и будет доходить до Третьего транспортного кольца с интервалом в 20-30 минут.

Напомним, вопрос оперативного экстренного оповещения горожан и прогнозирования экстремальных погодных явлений стал предметом разбирательства столичных властей после урагана 29 мая, в результате которого погибли 11 человек. В ответ на претензии москвичей об отсутствии SMS-рассылки о резком ухудшении погоды в министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи. Однако, как выяснилось, это коснулось далеко не всех районов Москвы.

Несвоевременным оповещением горожан заинтересовались и в Мосгордуме, пообещав рассмотреть этот вопрос в рамках одного из ближайших заседаний комиссии по безопасности. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение разобраться в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения граждан. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что претензии по поводу несвоевременного оповещения следует предъявлять Гидрометцентру, который должен был сообщить заранее о неблагоприятной ситуации и проинформировать москвичей.
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