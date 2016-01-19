

Строительство ЦКАД приостановлено из-за переноса трубопроводов Рубрики: Областная инфраструктура

Правительство Московской области



Основные работы по переносу коммуникаций должны были завершиться еще в прошлом году, а строительство этих участков ЦКАД – уже



При строительстве дороги сети приходится переносить, например, из-за того, что дорога может пересекать трубу лишь под определенным углом, и этим должен заниматься подрядчик. В опубликованной "Автодором" презентации говорилось о необходимости перенести 206 объектов по ЦКАД-1 и 457 – по ЦКАД-5, однако в итоге неучтенными оказались по крайней мере 82 объекта. Представители же "Газпрома", "Транснефти" и МОЭСК утверждают, что компании выдавали строителям технические условия для переноса объектов, но либо не получили имущество на баланс, либо было перенесено гораздо меньше объектов.



В итоге представители компании "АРКС" заявили, что компания подготовила новый график работ и прикладывает все усилия, чтобы открыть движение в 2018 году. Однако вопрос с переоформлением земель, что необходимо для переноса сетей, пока не решен. Участки для переноса коммуникаций нужно арендовать или выкупить, однако собственники участков, особенно вблизи Москвы, далеко не всегда согласны на аренду.



С другой стороны, в конце января в первом чтении был принят законопроект, по которому владельцы сетей получат право пользоваться потребовавшимися им участками: если сейчас работы по переносу коммуникаций занимают 1–2 месяца, на переговоры об аренде участка уходит более полутора лет, а изъятие растягивается на год, то поправки ускорят процесс втрое. Кроме того, это позволит владельцам транспортной инфраструктуры обойтись без стандартных процедур – формирования земельных участков, межевания и планировки территории.



Юристы называют законопроект "узаконенным беспределом": по их словам,аладельцу участка дается всего месяц на то, чтобы обсудить условия сервитута. Если договориться не получится, а владелец участка не успеет обратиться в суд за это время, то сроки работ и плата за сервитут считаются согласованными. Кроме того, если через участок проходят крупные коммуникации, например газовые трубы, то участок должен изыматься с выплатой полноценной компенсации. Между тем нынешний законопроект позволит избежать этих расходов, ограничив их платой за сервитут.



Это не первый скандал, связанный с ЦКАД. В 2016 году сообщалось, что Общественная палата готовит обращение в правительство РФ с призывом приостановить строительство ЦКАД. По словам координатора лесной программы "Гринпис России" Алексея Ярошенко, лавинообразное заселение территории вокруг трассы приведет к падению качества жизни и новому притоку "соискателей" из регионов. Другие эксперты заявляют, что территории осваиваются лишь в интересах бизнеса, а в ходе реализации проекта будут вырублены 5-6 тысяч гектаров лесов, что нанесет существенный урон "легким" столицы. Суммарный экологический ущерб от строительства дороги оценивается



Эксперты призывают пересмотреть проект и перенести строительство из Подмосковья в соседние области, а также заморозить строительство до повторной экологической экспертизы Однако чиновников не убеждает даже тот факт, что потенциальные



Спустя несколько лет после начала строительства первого и пятого участков Центральной кольцевой автодороги на юге и юго-западе Московской области компании "Крокус" и АРКС столкнулись со сложностями. Им предстоит перенести огромное количество трубопроводов "Газпрома", "Транснефти", линий электропередачи и связи. Для этого нужно получить множество согласований и технических условий от владельцев труб, что не всегда зависит от строителя. Однако согласие владельцев может и не понадобиться, отмечают "Ведомости" Основные работы по переносу коммуникаций должны были завершиться еще в прошлом году, а строительство этих участков ЦКАД – уже в конце 2018 года . Однако первый участок к началу года был построен на 16%, пятый – на 47%, что связано с необходимостью многочисленных переносов коммуникаций, проходящих по участкам.При строительстве дороги сети приходится переносить, например, из-за того, что дорога может пересекать трубу лишь под определенным углом, и этим должен заниматься подрядчик. В опубликованной "Автодором" презентации говорилось о необходимости перенести 206 объектов по ЦКАД-1 и 457 – по ЦКАД-5, однако в итоге неучтенными оказались по крайней мере 82 объекта. Представители же "Газпрома", "Транснефти" и МОЭСК утверждают, что компании выдавали строителям технические условия для переноса объектов, но либо не получили имущество на баланс, либо было перенесено гораздо меньше объектов.В итоге представители компании "АРКС" заявили, что компания подготовила новый график работ и прикладывает все усилия, чтобы открыть движение в 2018 году. Однако вопрос с переоформлением земель, что необходимо для переноса сетей, пока не решен. Участки для переноса коммуникаций нужно арендовать или выкупить, однако собственники участков, особенно вблизи Москвы, далеко не всегда согласны на аренду.С другой стороны, в конце января в первом чтении был принят законопроект, по которому владельцы сетей получат право пользоваться потребовавшимися им участками: если сейчас работы по переносу коммуникаций занимают 1–2 месяца, на переговоры об аренде участка уходит более полутора лет, а изъятие растягивается на год, то поправки ускорят процесс втрое. Кроме того, это позволит владельцам транспортной инфраструктуры обойтись без стандартных процедур – формирования земельных участков, межевания и планировки территории.Юристы называют законопроект "узаконенным беспределом": по их словам,аладельцу участка дается всего месяц на то, чтобы обсудить условия сервитута. Если договориться не получится, а владелец участка не успеет обратиться в суд за это время, то сроки работ и плата за сервитут считаются согласованными. Кроме того, если через участок проходят крупные коммуникации, например газовые трубы, то участок должен изыматься с выплатой полноценной компенсации. Между тем нынешний законопроект позволит избежать этих расходов, ограничив их платой за сервитут.Это не первый скандал, связанный с ЦКАД. В 2016 году сообщалось, что Общественная палата готовит обращение в правительство РФ с призывом приостановить строительство ЦКАД. По словам координатора лесной программы "Гринпис России" Алексея Ярошенко, лавинообразное заселение территории вокруг трассы приведет к падению качества жизни и новому притоку "соискателей" из регионов. Другие эксперты заявляют, что территории осваиваются лишь в интересах бизнеса, а в ходе реализации проекта будут вырублены 5-6 тысяч гектаров лесов, что нанесет существенный урон "легким" столицы. Суммарный экологический ущерб от строительства дороги оценивается в 11 миллиардов рублей Эксперты призывают пересмотреть проект и перенести строительство из Подмосковья в соседние области, а также заморозить строительство до повторной экологической экспертизы Однако чиновников не убеждает даже тот факт, что потенциальные инвесторы также не готовы строить ЦКАД, в том числе из-за высоких финансовых рисков.



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По словам экспертов, заселение территории вокруг ЦКАД приведет к падению качества жизни. Другие эксперты заявляют о вырубке 5-6 тысяч гектаров лесов, оценивая ущерб от строительства в 11 миллиардов рублей. 30 мая 2016 г. Центральную кольцевую дорогу в границах Новой Москвы достроят в 2018 году 19 января 2016 г. Инвесторы опасаются строить ЦКАД из-за рисков



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