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Строительство ЦКАД приостановлено из-за переноса трубопроводов
5 марта 2018 г. | Время публикации 09:27
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Правительство Московской области
Спустя несколько лет после начала строительства первого и пятого участков Центральной кольцевой автодороги на юге и юго-западе Московской области компании "Крокус" и АРКС столкнулись со сложностями. Им предстоит перенести огромное количество трубопроводов "Газпрома", "Транснефти", линий электропередачи и связи. Для этого нужно получить множество согласований и технических условий от владельцев труб, что не всегда зависит от строителя. Однако согласие владельцев может и не понадобиться, отмечают "Ведомости".

Основные работы по переносу коммуникаций должны были завершиться еще в прошлом году, а строительство этих участков ЦКАД – уже в конце 2018 года. Однако первый участок к началу года был построен на 16%, пятый – на 47%, что связано с необходимостью многочисленных переносов коммуникаций, проходящих по участкам.

При строительстве дороги сети приходится переносить, например, из-за того, что дорога может пересекать трубу лишь под определенным углом, и этим должен заниматься подрядчик. В опубликованной "Автодором" презентации говорилось о необходимости перенести 206 объектов по ЦКАД-1 и 457 – по ЦКАД-5, однако в итоге неучтенными оказались по крайней мере 82 объекта. Представители же "Газпрома", "Транснефти" и МОЭСК утверждают, что компании выдавали строителям технические условия для переноса объектов, но либо не получили имущество на баланс, либо было перенесено гораздо меньше объектов.

В итоге представители компании "АРКС" заявили, что компания подготовила новый график работ и прикладывает все усилия, чтобы открыть движение в 2018 году. Однако вопрос с переоформлением земель, что необходимо для переноса сетей, пока не решен. Участки для переноса коммуникаций нужно арендовать или выкупить, однако собственники участков, особенно вблизи Москвы, далеко не всегда согласны на аренду.

С другой стороны, в конце января в первом чтении был принят законопроект, по которому владельцы сетей получат право пользоваться потребовавшимися им участками: если сейчас работы по переносу коммуникаций занимают 1–2 месяца, на переговоры об аренде участка уходит более полутора лет, а изъятие растягивается на год, то поправки ускорят процесс втрое. Кроме того, это позволит владельцам транспортной инфраструктуры обойтись без стандартных процедур – формирования земельных участков, межевания и планировки территории.

Юристы называют законопроект "узаконенным беспределом": по их словам,аладельцу участка дается всего месяц на то, чтобы обсудить условия сервитута. Если договориться не получится, а владелец участка не успеет обратиться в суд за это время, то сроки работ и плата за сервитут считаются согласованными. Кроме того, если через участок проходят крупные коммуникации, например газовые трубы, то участок должен изыматься с выплатой полноценной компенсации. Между тем нынешний законопроект позволит избежать этих расходов, ограничив их платой за сервитут.

Это не первый скандал, связанный с ЦКАД. В 2016 году сообщалось, что Общественная палата готовит обращение в правительство РФ с призывом приостановить строительство ЦКАД. По словам координатора лесной программы "Гринпис России" Алексея Ярошенко, лавинообразное заселение территории вокруг трассы приведет к падению качества жизни и новому притоку "соискателей" из регионов. Другие эксперты заявляют, что территории осваиваются лишь в интересах бизнеса, а в ходе реализации проекта будут вырублены 5-6 тысяч гектаров лесов, что нанесет существенный урон "легким" столицы. Суммарный экологический ущерб от строительства дороги оценивается в 11 миллиардов рублей.

Эксперты призывают пересмотреть проект и перенести строительство из Подмосковья в соседние области, а также заморозить строительство до повторной экологической экспертизы Однако чиновников не убеждает даже тот факт, что потенциальные инвесторы также не готовы строить ЦКАД, в том числе из-за высоких финансовых рисков.

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