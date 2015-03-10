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"Медуза" узнала о причастности Капкова к предстоящей кампании Собянина
5 мая 2018 г. | Время публикации 17:16
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков на этой неделе провел встречу с ключевыми членами столичного правительства, на которой рассказал о возможных тезисах предвыборной программы Сергея Собянина. По данным "Медузы", Капков будет сотрудничать с Собяниным в качестве консультанта вплоть до 9 сентября, когда состоятся выборы градоначальника, а затем может занять одну из руководящих должностей в мэрии.

По словам источника портала, Капков сейчас предлагает различные программы по развитию города для использования в предвыборной кампании, участвует в совещаниях в городском правительстве и готовит презентации. В мэрии обсуждается, что после выборов Капков может возглавить один из департаментов, но пока не определено, какой именно.

Один из собеседников "Медузы" рассказал, что предложения Капкова частично основаны на разработках "Стратегии-2030". Рабочая группа по разработке этой концепции была создана в июле 2015 года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. "Стратегия-2030" пришла на смену "Стратегии-2020", создававшейся к третьему президентскому сроку Владимира Путина, но которая так и не была реализована.

Другой источник журналистов заявил, впрочем, что сейчас речи о возврате Капкова на работу в мэрии не идет. Сам экс-чиновник информацию "Медузы" комментировать отказался, а в мэрии Москвы не смогли оперативно ответить на вопросы издания.

Капков работал главой департамента культуры Москвы с 2011 по 2015 год. Он отвечал за программу благоустройства парков, реформу библиотек, перезапуск и модернизацию городских музеев и театров. Именно Капков назначил на место художественного руководителя Театра имени Гоголя Кирилла Серебренникова, ныне находящегося под домашним арестом из-за обвинений в хищении государственных средств.

РБК сообщал, что причиной ухода Сергея Капкова из столичного правительства были разногласия с Собяниным. О природе конфликта мало что известно. В качестве одной из версий назывались симпатии Капкова к оппозиции, в том числе к политику Алексею Навальному. Другой возможной причиной могло быть желание Капкова расширить свои полномочия в мэрии, чтобы больше заниматься политической работой.
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