РБК: Москва потратит более 600 миллионов на празднование Дня Победы

3 апреля 2018 г. Мэрия Москвы готова потратить 400 миллионов рублей на разгон облаков в праздники

1 и 9 мая, 12 июня и в День города облака над городом разгонят до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента. При этом выделение денег не всегда означает хорошую погоду.