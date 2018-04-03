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РБК: Москва потратит более 600 миллионов на празднование Дня Победы
5 мая 2018 г. | Время публикации 13:45
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти выделят более 600 миллионов рублей на празднование Дня Победы в этом году, подсчитал РБК. При этом журналисты отмечают, что данная сумма не учитывает миллионы рублей, которые Москва тратит на проведение мероприятий в честь праздника для соотечественников за границей, и стоимость топлива, которое будет использовано в ходе демонстрации авиации и наземной техники. Кроме того, не удалось найти информацию о тендере на пошив нескольких тысяч комплектов парадной формы.

Дороже всего обойдется перевозка военнослужащих для участия в параде - 147 миллионов рублей. Еще почти 190 миллионов рублей чиновники выделят на проведение в городе различных праздничных концертов. Самое дорогое мероприятие состоится на Поклонной горе - оно обойдется в 13 миллионов рублей. Здесь 9 мая выступит симфонический оркестр Мариинского театра.

На концерт возле храма Христа Спасителя будет потрачено 11,4 миллиона рублей. Примечательно, что среди условий тендера на организацию этого мероприятия - получение "высочайшего благословения от патриарха Московского и всея Руси". Кроме того, 12,5 миллиона рублей будет выделено на акцию "Бессмертный полк" на Тверской улице.

Более 100 миллионов рублей выделено на разгон облаков. В соответствии с контрактом, заниматься этим будут 12 самолетов, на три больше, чем в 2017 году. Еще один самолет примет участие в исследовании облаков для выбора реагента - это обойдется бюджету еще в 3,4 миллиона. Напомним, что в общей сложности на разгон облаков в майские праздники государство потратило более 400 миллионов рублей.

Более 107 миллионов выделено на праздничное оформление города. Почти половина из этой суммы - затраты на оформление Красной площади и Васильевского спуска. Остальное приходится на оформление округов и районов города. Почти 40 миллионов власти планируют потратить на сувениры и подарки для ветеранов и активных жителей: мультиварки, мясорубки, утюги, кофемашины.
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