Навального задержали на митинге "Он нам не царь" в центре Москвы (ВИДЕО)

Оппозиционера Алексея Навального в субботу днем задержали в центре Москвы на протестной акции "Он нам не царь", приуроченной к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок, сообщает портал "Медиазона"
. До этого на Пушкинской площади полицейские увели в автозаки как минимум еще десять человек, уточняет телеканал "Дождь"
со ссылкой на собственных корреспондентов. Портал NEWSru.com ведет ХРОНИКУ
митинга.
Отметим, что перед началом акции политик ночевал не дома, чтобы избежать слежки или задержания. Через свой канал в YouTube "Навальный Live" оппозиционер обратился к своим сторонникам, рассказав, что пережидал последние часы на улице Живописной, 23, в деревне Веледниково Истринского района Московской области. Этот участок зарегистрирован на Александра Александровича Жарова. Такое же имя у главы Роскомнадзора.
Навальный появился на Пушкинской площади спустя несколько минут после начала протестной акции. К тому моменту там уже вовсю шли задержания. "Новая газета"
отмечает, что ОМОНовцы пригнали на место два автозака, силовики задерживали людей очень жестко, использовали дубинки. В автозаке оказался и фотокорреспондент издания Михаил Гребенщиков.
В настоящий момент на площади происходят стычки, нодовцы и люди в казачьих нарядах нападают на сторонников оппозиционера. Между тем участники митинга продолжают скандировать "Россия без Путина", "Он нам не царь".
"Силовики жестко задерживают протестующих, бьют активистов резиновыми дубинками. Омоновцы вклиниваются в протестующих, схватившихся за руки. Группа омоновцев, вклинившихся в толпу, оказалась окружена протестующими, после чего прибежали дополнительные отряды силовиков и дубинками стали бить активистов", - рассказывает "Медиазона".