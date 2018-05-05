

График движения сбился на Ярославском направлении из-за задымления в электричке Рубрики: Происшествия

Global Look Press



"По предварительной информации, возникло задымление деревянного настила на крыше второго вагона пригородного поезда N6105, следовавшего по маршруту Софрино-Москва. Железнодорожники незамедлительно вызвали пожарную службу, которая в 9:36 устранила задымление", - уточнили в пресс-службе.



Пассажиров электрички высадили на станции Мытищи, они продолжили движение на попутных электричках. Причина возникновения задымления пока не выяснена.



В результате незапланированной остановки электрички несколько поездов Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом. Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график", - добавили в МЖД. В субботу утром на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги произошло задымление в электричке, следовавшей по маршруту Софрино - Москва, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЖД. В результате инцидента поезда следуют с увеличенными интервалами."По предварительной информации, возникло задымление деревянного настила на крыше второго вагона пригородного поезда N6105, следовавшего по маршруту Софрино-Москва. Железнодорожники незамедлительно вызвали пожарную службу, которая в 9:36 устранила задымление", - уточнили в пресс-службе.Пассажиров электрички высадили на станции Мытищи, они продолжили движение на попутных электричках. Причина возникновения задымления пока не выяснена.В результате незапланированной остановки электрички несколько поездов Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом. Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график", - добавили в МЖД.



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