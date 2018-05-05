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График движения сбился на Ярославском направлении из-за задымления в электричке
5 мая 2018 г. | Время публикации 11:01 | Последние изменения 12:18
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
В субботу утром на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги произошло задымление в электричке, следовавшей по маршруту Софрино - Москва, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЖД. В результате инцидента поезда следуют с увеличенными интервалами.

"По предварительной информации, возникло задымление деревянного настила на крыше второго вагона пригородного поезда N6105, следовавшего по маршруту Софрино-Москва. Железнодорожники незамедлительно вызвали пожарную службу, которая в 9:36 устранила задымление", - уточнили в пресс-службе.

Пассажиров электрички высадили на станции Мытищи, они продолжили движение на попутных электричках. Причина возникновения задымления пока не выяснена.

В результате незапланированной остановки электрички несколько поездов Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом. Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график", - добавили в МЖД.
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Суббота, 5 мая 2018 г. // Последняя новость 17:16
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