МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы Рубрики: Погода

Global Look Press



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Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Запрещено подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Следует держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. В течение 5 мая в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, сообщается в субботней смс-рассылке от МЧС России. Ведомство советует во время грозы парковать автомобили вдали от деревьев и обходить стороной шаткие конструкции.На сайте подмосковного управления МЧС отмечается, что в ближайшие часы ожидается гроза, дождь и усиление ветра до 13-18 метров в секунду. В пресс-службе ведомства рекомендуют при ветре закрыть все форточки и окна, отключить электричество, не пользоваться лифтами.Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Запрещено подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Следует держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.



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