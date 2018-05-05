NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
мая
pda
Поиск
Архив

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы
5 мая 2018 г. | Время публикации 11:58 | Последние изменения 13:19
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
В течение 5 мая в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, сообщается в субботней смс-рассылке от МЧС России. Ведомство советует во время грозы парковать автомобили вдали от деревьев и обходить стороной шаткие конструкции.

На сайте подмосковного управления МЧС отмечается, что в ближайшие часы ожидается гроза, дождь и усиление ветра до 13-18 метров в секунду. В пресс-службе ведомства рекомендуют при ветре закрыть все форточки и окна, отключить электричество, не пользоваться лифтами.

Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Запрещено подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Следует держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
5.05.2018   18:13
1
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 5 мая 2018 г. // Последняя новость 17:16
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>