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Московская мэрия похвалила силовиков, жестко "винтивших" участников акции Навального
5 мая 2018 г. | Время публикации 18:45
Рубрики: Общество  
 
Reuters
Власти Москвы посчитали "профессиональными" и "соответствующими закону" действия сотрудников правоохранительных органов, которые жестко разогнали субботнюю акцию "Он нам не царь", организованную оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил глава городского департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Полиция и Росгвардия сегодня действовали четко в соответствии с законом, грамотно и спокойно. К сожалению, провокации, как мы и ожидали, со стороны организаторов несогласованного мероприятия были. По-другому мы это не можем расценивать", - сказал чиновник.

Отметим, что в Москве сторонники Навального вышли на центральные улицы в 14:00. Столичное управление МВД оценило число участников протестов скромно - в полторы тысячи человек. Оппозиция число активистов не подсчитывало, однако по фотографиям и видеозаписям очевидно, что данные полиции занижены в разы.

Задержания начались с первых минут после начала митинга. "Силовики бьют активистов резиновыми дубинками. Омоновцы вклиниваются в протестующих, схватившихся за руки. Группа омоновцев, вклинившихся в толпу, оказалась окружена протестующими, после чего прибежали дополнительные отряды силовиков и дубинками стали бить активистов", - рассказывали корреспонденты "Медиазоны".

По предварительным данным, в общей сложности в центре столицы были задержаны более 160 человек. Среди них были и несовершеннолетние. Так, фотограф телеканала "Дождь" Лев Арпишкин заснял момент, как силовик уводит с акции школьника младших классов, заломив ему руку за спину. В этом мэрия также не увидела ничего противоправного.



В числе задержанных оказался и сам Алексей Навальный. Тот момент, когда около десятка силовиков заталкивают политика в автозак, попал на ВИДЕО. Как стало известно позднее, на оппозиционера составили протокол по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП). Координатору московского штаба Навального Николаю Ляскину вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил организации публичного мероприятия).
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Суббота, 5 мая 2018 г. // Последняя новость 18:45
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