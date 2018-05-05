Московская мэрия похвалила силовиков, жестко "винтивших" участников акции Навального

Власти Москвы посчитали "профессиональными" и "соответствующими закону" действия сотрудников правоохранительных органов, которые жестко разогнали
субботнюю акцию "Он нам не царь", организованную оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает "Интерфакс"
, заявил глава городского департамента региональной безопасности Владимир Черников.
"Полиция и Росгвардия сегодня действовали четко в соответствии с законом, грамотно и спокойно. К сожалению, провокации, как мы и ожидали, со стороны организаторов несогласованного мероприятия были. По-другому мы это не можем расценивать", - сказал чиновник.
Отметим, что в Москве сторонники Навального вышли на центральные улицы в 14:00. Столичное управление МВД оценило число участников протестов скромно - в полторы тысячи человек. Оппозиция число активистов не подсчитывало, однако по фотографиям и видеозаписям очевидно, что данные полиции занижены в разы.
Задержания начались с первых минут после начала митинга. "Силовики бьют активистов резиновыми дубинками. Омоновцы вклиниваются в протестующих, схватившихся за руки. Группа омоновцев, вклинившихся в толпу, оказалась окружена протестующими, после чего прибежали дополнительные отряды силовиков и дубинками стали бить активистов", - рассказывали корреспонденты "Медиазоны".
По предварительным данным, в общей сложности в центре столицы были задержаны более 160 человек. Среди них были и несовершеннолетние. Так, фотограф телеканала "Дождь" Лев Арпишкин заснял момент, как силовик уводит с акции школьника младших классов, заломив ему руку за спину. В этом мэрия также не увидела ничего противоправного.
В числе задержанных оказался и сам Алексей Навальный. Тот момент, когда около десятка силовиков заталкивают политика в автозак, попал на ВИДЕО
. Как стало известно позднее, на оппозиционера составили протокол по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП). Координатору московского штаба Навального Николаю Ляскину вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил организации публичного мероприятия).