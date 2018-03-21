Глава Подмосковья покинул рейтинг наиболее влиятельных губернаторов на фоне мусорных скандалов

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23 апреля 2018 г. Акция против мусоросжигательных заводов и за отставку губернатора Воробьева прошла в Солнечногорске

Участники митинга в Солнечногорске потребовали "немедленно и безоговорочно" отменить размещение новых мусорных полигонов и строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье, а также отправить в отставку Андрея Воробьева.

13 апреля 2018 г. Жители Подмосковья "отметят" день рождения губернатора 14 апреля массовыми митингами против свалок

3 апреля 2018 г. В Подмосковье выделили более 190 миллионов рублей на охрану здания правительства от "группового нападения"