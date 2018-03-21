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Глава Подмосковья покинул рейтинг наиболее влиятельных губернаторов на фоне мусорных скандалов
5 мая 2018 г. | Время публикации 10:00
Рубрики: Общество  
 
Андрей Воробьев | Global Look Press
Губернатор Московской области Андрей Воробьев впервые за последние несколько лет покинул группу глав регионов с очень сильным влиянием, переместившись с 20 на 21 место. Таковы данные апрельского рейтинга, составленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

"Нисходящий тренд" продолжается на фоне "сохраняющегося напряжения в связи с утилизацией мусора в Подмосковье", отмечается в исследовании. Кроме того, в конце апреля Мособлдума сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий обязательную государственную экологическую экспертизу при упразднении региональных особо охраняемых природных территорий. Это вызвало критику экспертов Общероссийского народного фронта.

В начале апреля губернатор Подмосковья заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о намерении участвовать в сентябрьских выборах. Однако, по данным Daily Storm, его заявление не было согласовано с президентом России, более того, Воробьев уже несколько недель не может добиться встречи с главой государства. Между тем, губернатор должен получить санкцию, как ему выдвигаться - от партии "Единая Россия" или самовыдвиженцем, писало издание.

Внеочередная конференция областного отделения ЕР пройдет 15 июня, там и планируется утвердить выдвинутого партией кандидата на должность губернатора Подмосковья. Этой процедуре будут предшествовать партийные праймериз 10 июня. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, власти могут сами убрать Воробьева до выборов, а если нет - постараются помочь ему переизбраться.

"Кадровые изменения должны согласовываться в Кремле, а не на избирательном участке. Если Воробьев выходит на выборы, то он победит, так как административный ресурс будет на его стороне. Другой вопрос, что его могут убрать до этого. В Кремле будут решать, годится Воробьев или уже исчерпал свои ресурсы", - сказал Орешкин "МБХ медиа".

Гендиректор АПЭК политолог Дмитрий Орлов констатировал "глубочайший многоаспектный кризис" в Подмосковье. "Это кризис его [Воробьева] восприятия как губернатора, кризис его политики, "мусорный" кризис и кризис элит", - пояснил Орлов. Если чиновник действительно собирается идти на выборы, ему "нужна система перезагрузки власти и своего имиджа", считает политолог.
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