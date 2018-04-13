Мэр Волоколамска захотел перенести референдум по свалке "Ядрово" на осень

Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил, что власти городского поселения могут не успеть подготовиться к референдуму по вопросу работы полигона "Ядрово", назначенного местным советом депутатов на 17 июня. По его словам, при выдвижении темы референдума были допущены ошибки, из-за которых прокуратура в ближайшее время должна направить свой протест.
"У меня есть большие сомнения по поводу сроков. Думаю, что мы можем не успеть за такой короткий период провести референдум. Сейчас мы ждем протест от прокуратуры, который указывает на ошибки, которые мы допустили по выдвижению темы проведения референдума от совета депутатов. Думаю, нам нужно эти вопросы исправить и увеличить срок. Думаю, что мы немножко время перенесём, на сентябрь. Но мы эту работу выполним", - сказал Лазарев "Интерфаксу"
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Как сообщалось ранее, на референдум
должно было быть вынесено два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?". При этом Лазарев изначально выступал за перенос референдума на сентябрь и сетовал, что к его мнению не прислушались.
Отметим, что сегодня в центре Волоколамска прошел очередной митинг против полигона. Люди вышли на акцию с плакатами "Ядровский полигон закрыть", "Дайте нам
дышать", "Не хочу задыхаться в Сычёво", "Закрыть ТБО! Ядрово - Щелканово - Сычево". Никто из районной или областной администрации к протестующим не вышел.
Примечательно, что на городской площади активистам было указано не проводить массовых мероприятий из-за тематических ярмарок, проведение которых власти города запланировали на период с 23 апреля по 27 мая. На площади у администрации действительно установлены надувные батуты и развернуто около 10 ярмарочных палаток, но все они пустые.
Ранее сам Лазарев рассказывал об угрозах со стороны "высокопоставленных областных чиновников" и "криминальных личностей" из-за того, что он разрешает митинги против "Ядрово". По словам мэра, ему обещали проблемы, если он не прекратит поддерживать протесты.