Ряд улиц в центре столицы перекроют 7 ноября Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Так, с 18:00 до 21:30 в связи с проведением демонстрации и митинга 7 ноября будут перекрыты улица Заморенова, Трехгорный вал и Красная Пресня. Также будет перекрыт Страстной бульвар от дома 2 до улицы Большая Дмитровка с 14:00 до 19:00. Кроме того, с 14:00 до 19:00 движение транспорта ограничат на Тверской улице (две полосы в сторону центра), на улице Охотный ряд и Театральном проезде (по две полосы) . 7 ноября из-за праздничных мероприятий полностью или частично перекроют семь улиц в центре столицы. Об этом говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы, которое приводит РИАМО Так, с 18:00 до 21:30 в связи с проведением демонстрации и митинга 7 ноября будут перекрыты улица Заморенова, Трехгорный вал и Красная Пресня. Также будет перекрыт Страстной бульвар от дома 2 до улицы Большая Дмитровка с 14:00 до 19:00. Кроме того, с 14:00 до 19:00 движение транспорта ограничат на Тверской улице (две полосы в сторону центра), на улице Охотный ряд и Театральном проезде (по две полосы) .



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