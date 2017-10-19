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Ряд улиц в центре столицы перекроют 7 ноября
5 ноября 2017 г. | Время публикации 16:52
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
7 ноября из-за праздничных мероприятий полностью или частично перекроют семь улиц в центре столицы. Об этом говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы, которое приводит РИАМО.

Так, с 18:00 до 21:30 в связи с проведением демонстрации и митинга 7 ноября будут перекрыты улица Заморенова, Трехгорный вал и Красная Пресня. Также будет перекрыт Страстной бульвар от дома 2 до улицы Большая Дмитровка с 14:00 до 19:00. Кроме того, с 14:00 до 19:00 движение транспорта ограничат на Тверской улице (две полосы в сторону центра), на улице Охотный ряд и Театральном проезде (по две полосы) .
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