Нетрезвый мужчина избил фельдшера в центре столицы

Пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи на Большой Дмитровке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Сегодня около 02:00, по предварительной информации, пьяный мужчина нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи на улице Большая Дмитровка", - сказал собеседник агентства. Участники конфликта доставлены в полицию, по данному факту проводится проверка.
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столичного отделения СК РФ, мужчина нанес несколько ударов по лицу фельдшеру, который пытался оказать ему неотложную медицинскую помощь. Медицинскому работнику оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия устанавливаются.