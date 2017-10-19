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Нетрезвый мужчина избил фельдшера в центре столицы
5 ноября 2017 г. | Время публикации 11:35
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи на Большой Дмитровке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"Сегодня около 02:00, по предварительной информации, пьяный мужчина нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи на улице Большая Дмитровка", - сказал собеседник агентства. Участники конфликта доставлены в полицию, по данному факту проводится проверка.

Как сообщается на сайте столичного отделения СК РФ, мужчина нанес несколько ударов по лицу фельдшеру, который пытался оказать ему неотложную медицинскую помощь. Медицинскому работнику оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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