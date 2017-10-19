Пять торговых центров эвакуированы в столице из-за сообщений о бомбе Рубрики: Происшествия

Агентство городских новостей "Москва"



Ранее сообщалось, что в столице также проводится эвакуация людей из торгового центра "Атриум", "Охотный Ряд" на Манежной площади, центра "Европейский" на площади Киевского вокзала и "Дисконт" на улице Орджоникидзе. Правоохранители проверяют все помещения этих торговых центров. Также в полицию поступила анонимная информация об угрозе взрыва зданий кинотеатра "Космос", торгового комплекса "Галерея-Аэропорт" и музея архитектуры имени Щусева. Впоследствии стало известно о минировании других объектов, среди которых - жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы, передает ТАСС.



Отметим, что волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1300 объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию. Из здания торгового центра "Outlet Village Белая Дача", расположенного в Котельниках, эвакуируют посетителей и сотрудников, передает корреспондент агентства "Москва" с места событий. "Внимание, чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, покиньте территорию торгового комплекса через ближайшие выходы", - сообщают по громкой связи комплекса.Ранее сообщалось, что в столице также проводится эвакуация людей из торгового центра "Атриум", "Охотный Ряд" на Манежной площади, центра "Европейский" на площади Киевского вокзала и "Дисконт" на улице Орджоникидзе. Правоохранители проверяют все помещения этих торговых центров. Также в полицию поступила анонимная информация об угрозе взрыва зданий кинотеатра "Космос", торгового комплекса "Галерея-Аэропорт" и музея архитектуры имени Щусева. Впоследствии стало известно о минировании других объектов, среди которых - жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы, передает ТАСС.Отметим, что волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1300 объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию.



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