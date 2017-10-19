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Два "Русских марша" в День народного единства собрали не больше 400 человек
5 ноября 2017 г. | Время публикации 09:18 | Последние изменения 10:20
Рубрики: Общество  
 
Reuters
На "Русский марш" в столичном Люблино и у метро "Октябрьское поле" пришли около 400 участников, сообщает сайт ГУ МВД по Москве. Ранее сообщалось, что акция началась с раскола - часть ее организаторов отказалась от участия в марше из-за запрета полиции пронести баннеры с согласованными надписями.

Как отмечали ранее очевидцы, на проходе к месту проведения "Русского марша" в Люблино полиция жестко обыскивала участников, из-за чего выстроилась очередь. Кроме того, на марше были задержаны 70 человек - сторонники движения "Черный блок".

Мэрия Москвы согласовала проведение "Русского марша" и нескольких шествий на северо-западе и юго-востоке столицы 4 ноября. Организатор мероприятия Иван Белецкий сообщал, что планирует увидеть на акции порядка 10 тысяч человек. Он также рассказал, что накануне в соцсети "ВКонтакте" по решению Генпрокуратуры были заблокированы аккаунты, через которые распространялась информация о мероприятии.

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