Два "Русских марша" в День народного единства собрали не больше 400 человек

На "Русский марш" в столичном Люблино и у метро "Октябрьское поле" пришли около 400 участников, сообщает сайт ГУ МВД по Москве
. Ранее сообщалось, что акция началась с раскола - часть ее организаторов отказалась от участия в марше из-за запрета полиции пронести баннеры с согласованными надписями.
Как отмечали ранее очевидцы, на проходе к месту проведения "Русского марша" в Люблино полиция жестко обыскивала участников, из-за чего выстроилась очередь. Кроме того, на марше были задержаны
70 человек - сторонники движения "Черный блок".
Мэрия Москвы согласовала проведение "Русского марша"
и нескольких шествий на северо-западе и юго-востоке столицы 4 ноября. Организатор мероприятия Иван Белецкий сообщал, что планирует увидеть на акции порядка 10 тысяч человек. Он также рассказал, что накануне в соцсети "ВКонтакте" по решению Генпрокуратуры были заблокированы аккаунты, через которые распространялась информация о мероприятии.