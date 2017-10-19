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Администрация Подмосковья проверит заводы в Подольске по жалобам местных жителей
5 ноября 2017 г. | Время публикации 13:10
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Депутаты Московской областной думы проведут выездную проверку на трех асфальтовых заводах в Подольске после жалоб местных жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"По поручению председателя Мособлдумы Комитет по экологии и природопользованию в воскресенье совершит выездную проверку на три предприятия в Подольске, работающих на промышленной площадке "Северная" - "СтройИнвест-3", "СК "Дорлидер", "АБЗ - Подольск", - говорится в сообщении. В проверке также примут участие представители Роспотребнадзора, прокуратуры, Минэкологии, Минстройкомплекса, Главархитектуры, Главстройнадзора, администрации и Общественной палаты Подольска.

3 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с асфальтобетонным заводом "АБЗ Подольск", на деятельность которого в сентябре - октябре неоднократно жаловались жители близлежащих районов. "Необходимо тщательно разобраться в сложившейся ситуации. Я буду держать это на личном контроле", – приводятся слова Андрея Воробьева на сайте областного правительства. Инспекция Министерства экологии и природопользования Московской области ранее подтвердила, что завод действительно работал без надлежащего разрешения. Ведомство намерено приостановить работу предприятия через суд.

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Воскресенье, 5 ноября 2017 г. // Последняя новость 13:10
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