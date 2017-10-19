Администрация Подмосковья проверит заводы в Подольске по жалобам местных жителей Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"По поручению председателя Мособлдумы Комитет по экологии и природопользованию в воскресенье совершит выездную проверку на три предприятия в Подольске, работающих на промышленной площадке "Северная" - "СтройИнвест-3", "СК "Дорлидер", "АБЗ - Подольск", - говорится в сообщении. В проверке также примут участие представители Роспотребнадзора, прокуратуры, Минэкологии, Минстройкомплекса, Главархитектуры, Главстройнадзора, администрации и Общественной палаты Подольска.



3 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с асфальтобетонным заводом "АБЗ Подольск", на деятельность которого в сентябре - октябре неоднократно жаловались жители близлежащих районов. "Необходимо тщательно разобраться в сложившейся ситуации. Я буду держать это на личном контроле", – приводятся слова Андрея Воробьева



Депутаты Московской областной думы проведут выездную проверку на трех асфальтовых заводах в Подольске после жалоб местных жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента."По поручению председателя Мособлдумы Комитет по экологии и природопользованию в воскресенье совершит выездную проверку на три предприятия в Подольске, работающих на промышленной площадке "Северная" - "СтройИнвест-3", "СК "Дорлидер", "АБЗ - Подольск", - говорится в сообщении. В проверке также примут участие представители Роспотребнадзора, прокуратуры, Минэкологии, Минстройкомплекса, Главархитектуры, Главстройнадзора, администрации и Общественной палаты Подольска.3 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с асфальтобетонным заводом "АБЗ Подольск", на деятельность которого в сентябре - октябре неоднократно жаловались жители близлежащих районов. "Необходимо тщательно разобраться в сложившейся ситуации. Я буду держать это на личном контроле", – приводятся слова Андрея Воробьева на сайте областного правительства . Инспекция Министерства экологии и природопользования Московской области ранее подтвердила, что завод действительно работал без надлежащего разрешения. Ведомство намерено приостановить работу предприятия через суд.



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