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Москвичей предупредили о падении атмосферного давления
5 октября 2017 г. | Время публикации 11:44 | Последние изменения 12:58
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Синоптики предупредили о погодной гипоксии - низком содержании кислорода в воздухе Москвы. Как сообщает портал "Метеоновости", в ближайшие сутки давление понизится до самых низких значений за последние 20 лет.

5 октября на станции ВДНХ атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. 6 октября оно понизится еще на 5 миллиметров и составит 732 миллиметра ртутного столба. В течение дня в столице ожидается облачная погода, дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов.

Гипоксия может стать причиной недомогания и обострения хронической патологии органов дыхания, обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы. У граждан с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и ишемией сосудов головного мозга могут возникать одышка, чувство нехватки воздуха, учащаться приступы бронхоспазма. В такой ситуации врачи рекомендуют дольше находиться на свежем воздухе, чтобы восполнить дефицит кислорода.
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Четверг, 5 октября 2017 г. // Последняя новость 17:24
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