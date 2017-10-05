Власти пообещали не сносить попавший под реновацию старообрядческий храм

Попавший в программу реновации старообрядческий собор Успения Пресвятой Богородицы, построенный в начале прошлого века, будет сохранен, сообщила агентству "Москва"
председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, дальнейшее функциональное использование этого здания, которое при советских властях было перестроено в общежитие, будет определено отдельно.
"Люди проголосовали за включение этого дома в программу реновации, но оно, безусловно, будет сохранено. Жители, естественно, будут переселены, а дальнейшее функциональное использование здания будет определено отдельно. Мы планируем на рабочей группе на следующей неделе рассмотреть все 37 домов
, которые были [дополнительно] включены в программу реновации", - отметила Княжевская.
Собеседница агентства также добавила, что среди домов, которые были включены в программу реновации 3 октября, есть и другие объекты, представляющие архитектурную ценность. Они также будут сохранены. Речь, в частности, идет о домах, располагающихся по следующим адресам: улица 5-я Парковая, дом 32, улица Большая Почтовая, дом 18/20, корпус 9а, улица Большая Почтовая, дом 18/20, корпус 10, улица Большая Почтовая, дом 18/20, корпус 11.
В защиту Успенского собора на Марксистской улице ранее выступили
архитекторы и градозащитники. "Я надеюсь, что столичное правительство не внесет [этот объект] в списки на снос. Реновация в форме отселения собора и превращения его в изначальное состояние - это, безусловно, благое дело", - заявил накануне координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов.
Напомним, храм был построен по проекту архитектора Николая Поликарпова по образцу Успенского собора в Кремле в 1906-1908 годы и освящен 9 ноября 1908 года. Основные элементы здания представляли собой почти точную копию кремлевского собора. Однако в 1935 году храм был закрыт советскими властями, после чего там были снесены главы и колокольня, а прочие "церковные" элементы фасадов намеренно переделали до неузнаваемости. После перестройки собор стал похож на четырехэтажный дом: там разместилось общежитие завода "Станколит".