Автомобилист решил засудить департамент транспорта из-за недоступности парковок для инвалидов

Житель Измайлово Геннадий Беляев решил подать в суд на департамент транспорта Москвы из-за невозможности припарковаться около социальных учреждений. Вокруг больниц расставлены запрещающие знаки, а вышедший ранее список мест, где можно припарковаться, явно неполон. Об этом в своем блоге
пишет муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский.
История началась в конце января 2017 года, когда инвалид, получивший травму колена, отправился в поликлинику номер 182 по адресу: 7-ая Парковая улица, дом 8/61. Выяснив, что возле поликлиники установлен знак "Остановка запрещена", Беляев попытался остановиться вблизи, однако подъехавший сотрудник ДПС потребовал найти другую стоянку, пригрозив штрафом.
"Я попытался найти другое место поблизости, однако ближайшая в 150 метрах была занята автомашинами, а остальные были на таком расстоянии, что я не рискнул там останавливаться, потому что они были не ближе 300-500 метров. Вся Первомайская улица и ближайшие переулки заставлены запрещающими знаками и остановки или стоянки для автомобилей отсутствовали", - пишет Беляев в своем заявлении. Такая же ситуация сложилась и возле травмпункта на Сиреневом бульваре, из-за чего мужчине не удалось получить необходимую помощь.
По словам москвича, место в итоге не удалось найти даже на Первомайской улице, где, по данным департамента транспорта, якобы организовано 17 парковок для инвалидов. Департамент социальной защиты в ходе рейда обнаружил лишь 11 парковок с местами для инвалидов, и восемь из них были закрыты. "Практически инвалид припарковаться нигде не может, поскольку места для инвалидов либо отсутствуют, либо заняты другими участниками движения, и их явно не хватает для инвалидов", - отмечает Беляев.
По словам инвалида, после жалобы в правительство Москвы он получил письмо департамента транспорта, в котором сообщается, что мэрия разработала список социальных объектов, в том числе поликлиник и больниц, у которых будут обустроены парковки со свободным доступом в эти учреждения. Однако возле поликлиники 182 продолжает стоять знак "Остановка запрещена", а в названный список включено лишь около ста храмов и больниц, тогда как в столице насчитывается несколько десятков тысяч одних лишь социальных объектов.
"До сего времени я не могу попасть в поликлинику, несмотря на то, что состояние здоровья продолжает ухудшаться. Таким образом, мне было создано умышленное препятствие Дептрансом, направленное на создание недоступной среды, что является дискриминацией по признаку "инвалид", направленной на нанесение вреда моему здоровью, что нарушает все действующие в России нормы материального права", - заключает инвалид.
Подобные ситуации в столице не редкость: большой резонанс вызвал гневный пост
в соцсети Елены Этуш - жены актера Владимира Этуша, попавшего в реанимацию после падения на ступеньках поликлиники. Супруга артиста назвала причиной травмы отсутствие удобной парковки для посетителей: пока она искала место, 95-летный Этуш попытался самостоятельно преодолеть ступеньки и упал. Москвичи и до этого случая неоднократно обращали внимание на проблему парковок у больниц и школ. Власти ссылаются на "желание местных жителей"
и меры безопасности.
Юрист Александр Ермоленко обратил внимание на ситуацию и подал иск в Верховный суд РФ, потребовав исключения из ПДД знаков о запрете остановки и стоянки, так как в правилах и без того дается обширный список "запретных" мест. К тому же, по его мнению, московские власти произвольно расставляют такие знаки, пользуясь тем, что единых правил на этот счет нет. Однако суд отказался удовлетворить иск
, не пояснив при этом решения. В МВД на претензии заявили, что установка дорожных знаков "детально регламентирована", а об изменениях в организации дорожного движения заранее информируют.