Начальник полиции Москвы, назначенный меньше года назад, покинул пост

Начальник полиции Москвы Вячеслав Козлов покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел и выходом на пенсию. Об этом сообщается на сайте
столичного главка полиции.
По данным МВД, 3 октября Козлов был освобожден от занимаемой должности, но при этом он продолжит работу в ГУ МВД России по Москве в качестве советника начальника главка по вопросам общественной безопасности. О его возможном преемнике на этом посту информации пока нет.
Напомним, Козлов был назначен на должность замруководителя ГУ МВД по Москве и начальника полиции в декабре прошлого года
: ранее он возглавлял управление охраны общественного порядка Москвы. Предшественник Козлова генерал Сергей Солопов был назначен врио начальника полиции ГУВД в октябре 2016 года, после того как начальником Главного управления МВД РФ по Москве вместо генерал-лейтенанта Анатолия Якунина стал генерал-майор полиции Олег Баранов.
Кроме того, ушел на пенсию еще один заместитель начальника ГУ МВД по Москве Александр Петриков. Как пишет "Коммерсант"
, глава МВД по Москве "высказал ему серьезные претензии за ослабление контроля за деятельностью тыловых подразделений полиции". Сообщается, что там выявили крупные финансовые нарушения, результаты проверки уже послужили основанием для возбуждения нескольких уголовных дел о мошенничестве в отношении коммерсантов, участвовавших в исполнении контрактов с тыловиками. По некоторым данным, генерал-майор проходит по этим расследованиям свидетелем. В ГУ МВД по Москве отметили, что уголовное дело в отношении самого генерала не возбуждалось.