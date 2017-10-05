Водители экскурсионных автобусов и легковых авто не могут поделить парковки в центре Москвы Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

Сюжет: Парковки: законные и незаконные Global Look Press



Жители Хамовников давно и активно жалуются на туристические автобусы, которые паркуются на Фрунзенской набережной: несмотря на знак парковки исключительно для легковых авто, в "хлебный" день можно насчитать 15–20 автобусов, каждый из которых занимает два или три места. В итоге по вечерам местным жителям приходится ездить по всему району, чтобы поставить машину. Водители автобусов объясняют, что паркуются на чужих местах не просто так. "Мест нет! Вы видели Пречистенскую набережную? Ее всю перекопали! Я вот людей высадил у Кремля, а там легковушки одни. Что мне делать?" - возмущается один из водителей.



По наблюдениям журналистов, по всей столице насчитывается всего 16 парковок для туристических автобусов: самая большая из них - на Пречистенской набережной - насчитывает 25 мест, на Моховой таких мест всего три, а на семи других площадках - по одному. Стоимость парковки высока: если первые полчаса обойдутся в 20-100 рублей в зависимости от точки, то следующие - уже в 1000. Водители автобусов в итоге паркуются где попало, а предназначенные им и без того немногочисленные места заняты легковыми авто. Подобный замкнутый круг приводит к тому, что водители возвращаются из поездок со штрафами на 6-9 тысяч рублей или же вынуждены идти на хитрость, открывая задний багажник или закрывая номера.



Столичные власти напоминают, что парковка легковых авто на местах для автобусов запрещена, и заявляют, что в ближайшее время число мест будет увеличено. Однако руководители автобусных фирм уверены, что это ничего не изменит. "К проблеме надо подходить кардинально: раньше был Васильевский спуск или Болотная площадь. Мы туда спокойно заезжали, вставали. Мы согласны платить по 100-200 рублей за час, но только чтобы нас не трогали", - заявляет один из руководителей. Получится ли у экскурсионных автобусов отвоевать место в центре, пока непонятно. Жители Хамовников стали чужими в собственном районе: из-за водителей туристических автобусов москвичам негде оставлять свои машины. Водители экскурсионного транспорта жалуются, что их парковочные места, в свою очередь, занимают легковые машины. Недавно власти снова анонсировали расширение зоны парковки для автобусов, однако водители уверены, что ситуацию это не спасет, пишет "Московский комсомолец" Жители Хамовников давно и активно жалуются на туристические автобусы, которые паркуются на Фрунзенской набережной: несмотря на знак парковки исключительно для легковых авто, в "хлебный" день можно насчитать 15–20 автобусов, каждый из которых занимает два или три места. В итоге по вечерам местным жителям приходится ездить по всему району, чтобы поставить машину. Водители автобусов объясняют, что паркуются на чужих местах не просто так. "Мест нет! Вы видели Пречистенскую набережную? Ее всю перекопали! Я вот людей высадил у Кремля, а там легковушки одни. Что мне делать?" - возмущается один из водителей.По наблюдениям журналистов, по всей столице насчитывается всего 16 парковок для туристических автобусов: самая большая из них - на Пречистенской набережной - насчитывает 25 мест, на Моховой таких мест всего три, а на семи других площадках - по одному. Стоимость парковки высока: если первые полчаса обойдутся в 20-100 рублей в зависимости от точки, то следующие - уже в 1000. Водители автобусов в итоге паркуются где попало, а предназначенные им и без того немногочисленные места заняты легковыми авто. Подобный замкнутый круг приводит к тому, что водители возвращаются из поездок со штрафами на 6-9 тысяч рублей или же вынуждены идти на хитрость, открывая задний багажник или закрывая номера.Столичные власти напоминают, что парковка легковых авто на местах для автобусов запрещена, и заявляют, что в ближайшее время число мест будет увеличено. Однако руководители автобусных фирм уверены, что это ничего не изменит. "К проблеме надо подходить кардинально: раньше был Васильевский спуск или Болотная площадь. Мы туда спокойно заезжали, вставали. Мы согласны платить по 100-200 рублей за час, но только чтобы нас не трогали", - заявляет один из руководителей. Получится ли у экскурсионных автобусов отвоевать место в центре, пока непонятно.



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