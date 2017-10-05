Неприглядное "персиковое" благоустройство в Хамовниках смыло после первого же дождя (ФОТО)

13 августа 2017 г. Москвичей повеселил вид асфальта, который после дождя окрасился в цвета "скитлс" (ФОТО)

В Печатниках коммунальщики решили ярко окрасить бордюры, однако после первого же дождя результаты их трудов "сползли" на асфальт. "Либо дождь с растворителем, либо краски акварельные", - шутят москвичи.