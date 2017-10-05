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Неприглядное "персиковое" благоустройство в Хамовниках смыло после первого же дождя (ФОТО)
5 октября 2017 г. | Время публикации 19:11 | Последние изменения 19:26
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
На минувшей неделе жители района Хамовники заметили, что бетонные антипарковочные полусферы, расположенные по окраинам тротуара на Хамовническом Валу, оказались покрашены в персиковый цвет, слабо сочетающийся с городской архитектурой. Странный дизайн вызвал у горожан различные ассоциации: кто-то предлагал "беленьким дорисовать вокруг", чтобы "получилась яичница", а кто-то выражал уверенность, что полусферам раньше дорисуют соски из-за схожести с женской грудью. Впрочем, радость москвичей в связи с открывшимся простором для творчества оказалась преждевременной: после первого же дождя труды коммунальщиков расплылись по асфальту.

"Природа знает, как лучше", - пошутила жительница Хамовников в сообществе района в Facebook, опубликовав фотографию, на которой персиковая краска с бетонных ограждений запечатлена текущей по асфальту. "Ну что, так лучше? Теперь всем полегчало, я надеюсь? "Бездну вкуса" смыло" - иронизирует москвичка Ирина Сергеева. Другой житель столицы, Петр Грейдинг, предположил, что в следующий раз рабочие придут с "персиковой нитроэмалью, чтобы уже никто не смеялся".
Так ограждения выглядели в минувшие выходные:


А такими они стали сегодня:


Подобные случаи в столице происходят в последнее время не первый раз. Так, в середине августа коммунальщики ярко покрасили бордюрный камень в районе Печатники. После дождя вся краска покрыла проезжую часть пятнами, напоминающими рекламу драже "Скитлс". Москвичи шутили, что либо дождь был с растворителем, либо коммунальщики использовали для покраски бордюров акварельные краски или гуашь.
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