Активисты "Гринпис" надели противогаз на памятник Георгию Победоносцу (ФОТО)

Активисты "Гринпис России" в четверг днем нацепили противогаз на памятник Георгию Победоносцу на Манежной площади в центре Москвы. Противогаз также достался и его коню. Как сообщает "Новая газета"
, акция прошла в рамках международной кампании #ГринписВоздух, цель которой - сделать воздух на улицах российских городов чистым от выбросов.
По оценкам организации, в одной лишь Москве ежегодно происходит от 5000 до 7000 преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха. Защитники природы предложили властям создать в столице зоны, куда запрещен въезд неэкологичного транспорта, а также разработать прогрессивную транспортную политику. Фотография с места проведения акции опубликована в Twitter
"Гринпис России". На ней видно, что, помимо противогазов, на памятнике также был вывешен баннер с надписью "Насмердели, демоны!"
Отметим, что ранее активисты раскритиковали столичную мэрию за то, что она перекрыла публичный доступ к сайту "Мосэкомониторинга", где публиковались актуальные данные о загрязнении воздуха. Власти пообещали размещать всю необходимую информацию на странице департамента природопользования и охраны окружающей среды, однако эти данные оказались не полными и весьма размытыми, а обновляются они только два раза в сутки (на сайте "Мосэкомониторинга" обновление происходило каждый час).
Информацией о загрязнении воздуха пользовались и в "Гринпис России", которые создали на своем сайте наглядную интерактивную карту, с помощью которой москвичи могли узнать точное содержание примесей в воздухе в каждом отдельном районе. Вскоре после того, как сайт "Мосэкомониторинга" был отключен, юго-восток Москвы, а также Балашиха, Реутов и Люберцы стали задыхаться от загрязнения воздуха.
В департаменте природопользования отключение сайта объяснили необходимостью модернизации программного обеспечения и оперативной системы баз данных. Замглавы департамента Евгения Семутникова и вовсе заявила, что причиной модернизации сайта "Мосэкомониторинга" послужили участившиеся случаи неверной трактовки данных. "Гринпис открыл свою карту, и, используя наши данные концентраций, неверно их нормировал. Наблюдается массовый ложный поток данных, якобы основанных на данных Мосэкомониторинга", - отметила Семутникова (цитата "Вечерней Москвы"
).
Впрочем, неизменным остается тот факт, что в настоящий момент определить уровень загрязнения воздуха, а также источники загрязнения в московском регионе практически не представляется возможным. На минувшей неделе постоянная комиссия по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России в связи с этим выступила с критикой
действий столичных надзорных органов. Представители СПЧ потребовали восстановить работу сайта и провести проверки и расследование ситуации с аномально высокими концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.