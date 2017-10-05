Дожди в Москве продлятся еще около двух суток Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В ночь на 6 октября в Москве похолодает до 5-7 градусов. Рано утром местами ожидается туман. Днем температура составит 9-11 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Дожди местами будут сильными. По расчетам синоптиков, со среды до конца недели в столице может выпасть более 40% месячной нормы осадков. Дожди в Москве продлятся еще около двух суток, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. Ночью прирост осадков составит до двух миллиметров, днем в пятницу - до 10 миллиметров.В ночь на 6 октября в Москве похолодает до 5-7 градусов. Рано утром местами ожидается туман. Днем температура составит 9-11 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Дожди местами будут сильными. По расчетам синоптиков, со среды до конца недели в столице может выпасть более 40% месячной нормы осадков.



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