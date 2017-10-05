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В Подмосковье после вмешательства СК все-таки признали непригодным дом ветерана с туалетом во дворе. Но сам он уже умер
5 октября 2017 г. | Время публикации 15:25 | Последние изменения 17:31
Рубрики: Общество  
 
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Власти Солнечногорского района Подмосковья после вмешательства Следственного комитета признали непригодным жилье 92-летнего ветерана, который жил с парализованной женой в деревянном доме без коммунальных удобств. Сам пенсионер не дожил до этого решения - 1 октября он умер, сообщается в репортаже программы "Вести-Москва". При этом его родственникам даже не предложили помощь в организации похорон.

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ручкин с 2005 года добивался улучшения жилищных условий. По федеральному закону "О ветеранах" он имел право на получение жилья в первоочередном порядке и не раз обращался с этим вопросом в администрацию сельского поселения Луневское. По словам родственников, Ручкину приходилось самому ездить по многочисленным инстанциям и сидеть в очередях, несмотря на возраст, статус и состояние здоровья.

Местные чиновники, однако, отказывались признавать дом ветерана аварийным и говорили, что Ручкин сам должен заплатить 30 тысяч рублей за экспертизу аварийности. Кроме того, к парализованной супруге Ручкина, ветерану тыла, отказывались приезжать соцработники: администрация заявила, что ездить из-за одного-двух человек "экономически невыгодно".

После того, как о ситуации рассказал федеральный канал, глава Солнечногорского района пообещал выделить ветерану квартиру, но дальше письма дело не пошло. Следственные органы Подмосковья возбудили уголовное дело о халатности, отметив, что "должностные лица администрации сельского поселения... ненадлежащим исполнили свои должностные обязанности вследствие недобросовестного отношения к службе, тем самым существенно нарушив права и законные интересы ветерана".

После этого чиновники администрация все-таки обследовали жилье Ручкина и признали его непригодным. "Ручкин был признан как нуждающийся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", - говорится на сайте Главного следственного управления СК по Московской области. В администрации Луневского проведены выемки, допрошены глава поселения, сотрудники администрации и председатель местного совета ветеранов. Следствие устанавливает конкретных виновников произошедшего, расследование продолжается.

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