В Подмосковье после вмешательства СК все-таки признали непригодным дом ветерана с туалетом во дворе. Но сам он уже умер

17 мая 2017 г. На подмосковных чиновников завели уголовное дело после отказа переселять ветерана из ветхого дома

Ветеран требует переселить его из ветхого жилья, однако чиновники не спешат это делать. А к парализованной жене ветерана не приезжают соцработники, заявляя, что это "экономически невыгодно". Проблемой заинтересовались в СК.