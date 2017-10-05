Неделя саудовской культуры впервые проходит в Москве в честь визита короля Саудовской Аравии Рубрики: Культура

saudiweek.ru



Главное событие недели - выставка "Королевство - взгляд изнутри", на которой представлены работы лучших художников Саудовской Аравии, сообщается на



Сама экспозиция состоит из картин, скульптур, фотографий, цифровых инсталляций, принтов, предметов быта жителей Саудовской Аравии. Все работы разделены на четыре категории: духовные, социальные, социально-экономические и ландшафтные. В отдельном пространстве выставлены парты школьников, на поверхности которых нарисованы причудливые фигурки и нацарапаны имена их хозяев.



Среди других примечательных экспонатов - священные ковры для молитв и четки с женскими именами. "Традиционно в Саудовской Аравии считалось позором произносить имя своей матери, жены или сестры на людях. В 2015 году одна женщина решила положить этому конец. Эти четки - символ эмансипации женщин в Саудовской Аравии", - объяснил ТАСС культуролог Аджахер Муса.



Интересны и материалы, с которыми работали художники: Раеда Ашур использовала в своей мозаике чистое золото. А Ахмед Ангави в работе "Простота во множественности" выполнил сложный геометрический узор из деревянных дощечек, снятых с городских окон. Когда-то они выполняли функцию решеток, защищающих женщин от посторонних взглядов прохожих под их окнами.



С 18:00 до 21:00 в "Новом Манеже" выступают фольклорные коллективы. Артисты исполняют саудовские мелодии на традиционных струнных щипковых и ударных музыкальных инструментах: кануне, уде и дарбуке. "На сегодняшний день мы можем сказать, что события, которые проходят в рамках недели, вызвали положительный отклик у москвичей. Мы не ожидали такого трафика", - сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.



Вечером 6 и 7 октября пройдут показы трех саудовских фильмов. "Добродетель быть никем" - о прохожем, которого подбирает попутная машина, и его разговоре с водителем. В центре фильма "Вылет" - история отчаявшегося человека, который спланировал свою последнюю безвозвратную поездку, но случайная встреча меняет его планы. Фильм "Жалоба" - о медсестре больницы, которая подает жалобу на своего коллегу. Первая в России Неделя саудовской культуры проходит в московском выставочном зале "Новый Манеж". Мероприятия приурочены к первому государственному визиту в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Выставки, концерты и кинопоказы можно посетить бесплатно. Неделя саудовской культуры продлится до 8 октября.Главное событие недели - выставка "Королевство - взгляд изнутри", на которой представлены работы лучших художников Саудовской Аравии, сообщается на сайте музейно-выставочного объединения "Манеж". Посетители могут совершить виртуальный тур по королевству: посетить известные места и древнейшие кварталы традиционных культурных центров региона, увидеть скульптуры и арт-инсталляции.Сама экспозиция состоит из картин, скульптур, фотографий, цифровых инсталляций, принтов, предметов быта жителей Саудовской Аравии. Все работы разделены на четыре категории: духовные, социальные, социально-экономические и ландшафтные. В отдельном пространстве выставлены парты школьников, на поверхности которых нарисованы причудливые фигурки и нацарапаны имена их хозяев.Среди других примечательных экспонатов - священные ковры для молитв и четки с женскими именами. "Традиционно в Саудовской Аравии считалось позором произносить имя своей матери, жены или сестры на людях. В 2015 году одна женщина решила положить этому конец. Эти четки - символ эмансипации женщин в Саудовской Аравии", - объяснил ТАСС культуролог Аджахер Муса.Интересны и материалы, с которыми работали художники: Раеда Ашур использовала в своей мозаике чистое золото. А Ахмед Ангави в работе "Простота во множественности" выполнил сложный геометрический узор из деревянных дощечек, снятых с городских окон. Когда-то они выполняли функцию решеток, защищающих женщин от посторонних взглядов прохожих под их окнами.С 18:00 до 21:00 в "Новом Манеже" выступают фольклорные коллективы. Артисты исполняют саудовские мелодии на традиционных струнных щипковых и ударных музыкальных инструментах: кануне, уде и дарбуке. "На сегодняшний день мы можем сказать, что события, которые проходят в рамках недели, вызвали положительный отклик у москвичей. Мы не ожидали такого трафика", - сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.Вечером 6 и 7 октября пройдут показы трех саудовских фильмов. "Добродетель быть никем" - о прохожем, которого подбирает попутная машина, и его разговоре с водителем. В центре фильма "Вылет" - история отчаявшегося человека, который спланировал свою последнюю безвозвратную поездку, но случайная встреча меняет его планы. Фильм "Жалоба" - о медсестре больницы, которая подает жалобу на своего коллегу.



Предыдущая статья | Следующая статья

