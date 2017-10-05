Неделя саудовской культуры впервые проходит в Москве в честь визита короля Саудовской Аравии

Первая в России Неделя саудовской культуры
проходит в московском выставочном зале "Новый Манеж". Мероприятия приурочены к первому государственному визиту в Россию
короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Выставки, концерты и кинопоказы можно посетить бесплатно. Неделя саудовской культуры продлится до 8 октября.
Главное событие недели - выставка "Королевство - взгляд изнутри", на которой представлены работы лучших художников Саудовской Аравии, сообщается на сайте
музейно-выставочного объединения "Манеж". Посетители могут совершить виртуальный тур по королевству: посетить известные места и древнейшие кварталы традиционных культурных центров региона, увидеть скульптуры и арт-инсталляции.
Сама экспозиция состоит из картин, скульптур, фотографий, цифровых инсталляций, принтов, предметов быта жителей Саудовской Аравии. Все работы разделены на четыре категории: духовные, социальные, социально-экономические и ландшафтные. В отдельном пространстве выставлены парты школьников, на поверхности которых нарисованы причудливые фигурки и нацарапаны имена их хозяев.
Среди других примечательных экспонатов - священные ковры для молитв и четки с женскими именами. "Традиционно в Саудовской Аравии считалось позором произносить имя своей матери, жены или сестры на людях. В 2015 году одна женщина решила положить этому конец. Эти четки - символ эмансипации женщин в Саудовской Аравии", - объяснил ТАСС культуролог Аджахер Муса.
Интересны и материалы, с которыми работали художники: Раеда Ашур использовала в своей мозаике чистое золото. А Ахмед Ангави в работе "Простота во множественности" выполнил сложный геометрический узор из деревянных дощечек, снятых с городских окон. Когда-то они выполняли функцию решеток, защищающих женщин от посторонних взглядов прохожих под их окнами.
С 18:00 до 21:00 в "Новом Манеже" выступают фольклорные коллективы. Артисты исполняют саудовские мелодии на традиционных струнных щипковых и ударных музыкальных инструментах: кануне, уде и дарбуке. "На сегодняшний день мы можем сказать, что события, которые проходят в рамках недели, вызвали положительный отклик у москвичей. Мы не ожидали такого трафика", - сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
Вечером 6 и 7 октября пройдут показы трех саудовских фильмов. "Добродетель быть никем" - о прохожем, которого подбирает попутная машина, и его разговоре с водителем. В центре фильма "Вылет" - история отчаявшегося человека, который спланировал свою последнюю безвозвратную поездку, но случайная встреча меняет его планы. Фильм "Жалоба" - о медсестре больницы, которая подает жалобу на своего коллегу.