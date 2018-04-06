Жильцы дома в Хамовниках выступили против точечной застройки под окнами Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Горожане напомнили, что в прошлом году неизвестные вырубили около сотни деревьев между 1-м Тружениковым переулком и Саввинской набережной и начали рыть котлован и строить железобетонное здание в непосредственной близости к жилому дому, школе и канализационной станции. По их словам, строительство велось с очевидными нарушениями пожарной безопасности: искры от работ по металлу летели в стены и окна газифицированного жилого дома. Тогда на жалобы жителей отреагировала местная управа: здание, которое без разрешения на строительство возвели до трех этажей, снесли за два дня. Однако вскоре застройщик ООО "На Тружениковом переулке" вновь вернулся на стройплощадку.



Как рассказала на слушаниях житель дома 7, стр.3 по Саввинской набережной Светлана Тринкаль, после начала строительства была ликвидирована прогулочная зона и детская площадка, строители спилили многолетние березы, а парковка уменьшилась ровно в два раза. По словам еще одного местного жителя, застройщик захватил максимум территории домов 5 и 7 по Саввинской набережной, буквально в метре от дома уже начинают копать яму под фундамент, а экспертизы по дому не проводилось. Между тем строительство разрушило водосточную систему, и вода стала заходить в фундамент самого дома номер 5. Жильцы опасаются, что возведение нового дома приведет к появлению трещин, и дом номер 5 просто снесут.



Как сообщает



В пресс-службе застройщика заявили, что строительство проекта ведется со всеми соответствующими нормами и регламентами, и речь о строительстве котлована пока не идет: выкопана лишь временная траншея для инженерных коммуникаций, которая в ближайшее время будет закопана обратно. Сам же котлован якобы будет расположен на значительном удалении от существующей застройки. Между тем в совете депутатов района Хамовники обратили внимание Управы на риски пожарной безопасности на объекте, а также попросили оказать воздействие на строителей. В самой управе не смогли предоставить оперативный комментарий.



Жители Саввинской набережной призывают не допустить строительства жилого комплекса "Бродский" в 1-м Тружениковом переулке, сообщил корреспондент "Интерфакса" с общественных слушаний по поводу строительства многоэтажки. Жители микрорайона пытались выступить против попытки увеличить пятно застройки без разрешительных документов путем самозахвата территорий соседних домов.Горожане напомнили, что в прошлом году неизвестные вырубили около сотни деревьев между 1-м Тружениковым переулком и Саввинской набережной и начали рыть котлован и строить железобетонное здание в непосредственной близости к жилому дому, школе и канализационной станции. По их словам, строительство велось с очевидными нарушениями пожарной безопасности: искры от работ по металлу летели в стены и окна газифицированного жилого дома. Тогда на жалобы жителей отреагировала местная управа: здание, которое без разрешения на строительство возвели до трех этажей, снесли за два дня. Однако вскоре застройщик ООО "На Тружениковом переулке" вновь вернулся на стройплощадку.Как рассказала на слушаниях житель дома 7, стр.3 по Саввинской набережной Светлана Тринкаль, после начала строительства была ликвидирована прогулочная зона и детская площадка, строители спилили многолетние березы, а парковка уменьшилась ровно в два раза. По словам еще одного местного жителя, застройщик захватил максимум территории домов 5 и 7 по Саввинской набережной, буквально в метре от дома уже начинают копать яму под фундамент, а экспертизы по дому не проводилось. Между тем строительство разрушило водосточную систему, и вода стала заходить в фундамент самого дома номер 5. Жильцы опасаются, что возведение нового дома приведет к появлению трещин, и дом номер 5 просто снесут.Как сообщает "Коммерсант" , общественные слушания, касающиеся строительства, в первый раз прошли в 2015 году, однако местным жителям о них не сообщили: кто именно тогда одобрил стройку, неизвестно. "Все возмутились, написали заявление о том, что просим считать все это недействительным и повторно проверить. Потому что реально никакой экспертизы не проводилось, никаких общественных слушаний", - заявил один из местных жителей. При этом, как выяснилось, инвестор игнорировал запросы не только рядовых жителей, но и представителей префектуры.В пресс-службе застройщика заявили, что строительство проекта ведется со всеми соответствующими нормами и регламентами, и речь о строительстве котлована пока не идет: выкопана лишь временная траншея для инженерных коммуникаций, которая в ближайшее время будет закопана обратно. Сам же котлован якобы будет расположен на значительном удалении от существующей застройки. Между тем в совете депутатов района Хамовники обратили внимание Управы на риски пожарной безопасности на объекте, а также попросили оказать воздействие на строителей. В самой управе не смогли предоставить оперативный комментарий.



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