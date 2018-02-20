Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018 заработал в столице

16 марта 2018 г. Власти Москвы выпустили памятку по вопросам сдачи жилья гостям ЧМ-2018

В документе поясняется, как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену. Памятку разместят на стендах в учреждениях и в районных управах.