Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018 заработал в столице

В столице начал работу центр по размещению туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщается на сайте мэра Москвы
, через него можно узнать о наличии свободных мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье на период проведения чемпионата мира по футболу.
Заявки на бронирование номеров принимаются по телефону действующего туристического call-центра: +7 (800) 302-31-12 и +7 (800) 350-51-12 (для звонков из других стран) и +7 (495) 587-71-12 (для звонков по России, звонок бесплатный). Операторы владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким. Во время разговора пользователя просят оставить номер телефона или адрес электронной почты, после чего с ним связываются представители отеля, который соответствует его запросам.
Как пояснил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, в преддверии ЧМ-2018 число желающих приехать в Москву летом текущего года резко возросло. Многие гостиницы, особенно в центре, на этот период забронированы полностью. Однако остаются отели и хостелы, расположенные чуть дальше от центра, но прошедшие классификацию и доказавшие качество своих услуг. Центр по размещению болельщиков использует специальную информационную базу, в которой представлено более 6 тысяч номеров отелей столицы. Со временем база будет расширяться, ее пополнят отели из Московской области.
Напомним, в марте столичные власти выпустили информационную памятку
для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу. В документе поясняется, как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену. Чтобы найти арендатора, рекомендуется опубликовать объявление в интернете на одном из популярных сервисов бронирования, приложив фотографии квартиры, а в дальнейшем заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире. Также принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина и предоставить его в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток.
В феврале Роспотребнадзор провел проверку подготовки гостиниц к чемпионату мира по футболу: к административной ответственности
за завышение цен и нарушение санитарного законодательства были привлечены 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила пять миллионов 948,2 тысячи рублей.
Кроме того, Роспотребнадзор объявил о запуске горячей линии
, по телефонам которой можно будет не только пожаловаться на завышение цен в гостиницах во время проведения чемпионата мира по футболу, но и узнать максимальную стоимость ночевки в том или ином отеле. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать обратившихся по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей. Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".