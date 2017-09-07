Власти выставили на продажу квартиры в центре Москвы, предназначенные для очередников

Квартиры в доме в центре Москвы, построенном за счет бюджета по программе "Жилище", продают в качестве элитного жилья всем желающим. Это жилье бесплатно или на льготных условиях должно было достаться многодетным семьям, военным и расселяемым из общежитий, сообщает телеканал "Дождь"
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Дом выставлен на продажу на сайте компании "Мосреалстрой" — агентской компании, осуществляющей продажу так называемых "квартир от города", застройщиком которых является казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Пятиэтажный дом с квартирами комфорт-класса между Белорусским вокзалом и улицей 1905 года продается по адресу Большой Тишинский переулок, 45. На карте адресной инвестиционной программы тот же дом значится по адресу Большой Тишинский переулок 43/20 стр. 3, и строится по программе "Жилище". Из городского бюджета на его постройку выделено более 600 миллионов рублей.
Журналисты обратились в компанию "Мосреалстрой" под видом клиентов и им пояснили, что приобрести квартиру может любой гражданин России через электронный аукцион, и для приобретения жилья не надо быть ни очередником, ни участником программы "Жилище". На данный момент в доме выкуплена всего одна квартира, собственник — предприниматель, который организовывает концерты со звездами.
В комплексе градостроительной политики Москвы ситуацию с домом не прокомментировали, отметив, что "Управление гражданского строительства" ежегодно передает льготным категориям граждан около трех тысяч квартир для переселения. Между тем в очереди на улучшение жилищных условий, по информации департамента городского имущества, стоит 67,9 тысячи человек. В этом году получить или купить квартиры на льготных условиях смогут те, кто встал на очередь еще в начале 90-х годов.
Ранее глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратил внимание на то, что по программе "Жилище" был построен и дом, ставший стартовым для программы реновации: по его словам, дом на 5-й Парковой улице просто "украли" у очередников
, хотя неподалеку от него довольно много ветхих и аварийных домов, которые давно пора расселить. Между тем ранее столичный мэр заявил, что построенные ранее жилые дома не будут использовать для программы реновации
, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. После проверки еще одного дома на улице Тимирязевская, владение 8, который строится по программе "Жилище" и также был передан под нужды реновации, эксперты сделали строителям ряд замечаний, оформив протоколы об административном правонарушении на сумму в 120 тысяч рублей
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