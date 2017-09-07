Власти выставили на продажу квартиры в центре Москвы, предназначенные для очередников

12 февраля 2018 г. "Яблоко": квартиры в первом доме под реновацию на востоке Москвы "украли" у очередников

Сергей Митрохин раскритиковал действия властей, начавших выдавать смотровые ордера на квартиры в новом доме на 5-й Парковой улице. По его словам, квартиры там предназначались для очередников и переселенцев из аварийного жилья.