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Власти выставили на продажу квартиры в центре Москвы, предназначенные для очередников
6 апреля 2018 г. | Время публикации 12:15
Рубрики: Общество  
 
Телеканал Дождь
Квартиры в доме в центре Москвы, построенном за счет бюджета по программе "Жилище", продают в качестве элитного жилья всем желающим. Это жилье бесплатно или на льготных условиях должно было достаться многодетным семьям, военным и расселяемым из общежитий, сообщает телеканал "Дождь".

Дом выставлен на продажу на сайте компании "Мосреалстрой" — агентской компании, осуществляющей продажу так называемых "квартир от города", застройщиком которых является казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Пятиэтажный дом с квартирами комфорт-класса между Белорусским вокзалом и улицей 1905 года продается по адресу Большой Тишинский переулок, 45. На карте адресной инвестиционной программы тот же дом значится по адресу Большой Тишинский переулок 43/20 стр. 3, и строится по программе "Жилище". Из городского бюджета на его постройку выделено более 600 миллионов рублей.

Журналисты обратились в компанию "Мосреалстрой" под видом клиентов и им пояснили, что приобрести квартиру может любой гражданин России через электронный аукцион, и для приобретения жилья не надо быть ни очередником, ни участником программы "Жилище". На данный момент в доме выкуплена всего одна квартира, собственник — предприниматель, который организовывает концерты со звездами.

В комплексе градостроительной политики Москвы ситуацию с домом не прокомментировали, отметив, что "Управление гражданского строительства" ежегодно передает льготным категориям граждан около трех тысяч квартир для переселения. Между тем в очереди на улучшение жилищных условий, по информации департамента городского имущества, стоит 67,9 тысячи человек. В этом году получить или купить квартиры на льготных условиях смогут те, кто встал на очередь еще в начале 90-х годов.

Ранее глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратил внимание на то, что по программе "Жилище" был построен и дом, ставший стартовым для программы реновации: по его словам, дом на 5-й Парковой улице просто "украли" у очередников, хотя неподалеку от него довольно много ветхих и аварийных домов, которые давно пора расселить. Между тем ранее столичный мэр заявил, что построенные ранее жилые дома не будут использовать для программы реновации, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. После проверки еще одного дома на улице Тимирязевская, владение 8, который строится по программе "Жилище" и также был передан под нужды реновации, эксперты сделали строителям ряд замечаний, оформив протоколы об административном правонарушении на сумму в 120 тысяч рублей.
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