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Суд оштрафовал подмосковного активиста, которого "скрутили" при законной попытке посетить заседание депутатов
6 апреля 2018 г. | Время публикации 16:30 | Последние изменения 17:54
Рубрики: Общество  
 
Activatica.org
Ступинский городской суд Московской области оштрафовал на 30 тысяч местного активиста Константина Фокина, который на протяжении полутора лет пытается получить доступ к открытым заседаниям городского совета депутатов. Об этом сообщает Activatica.org. Такое право закреплено в федеральном законе, однако депутаты, возмущенные "наглостью" жителя, это игнорируют и защищаются с помощью ЧОПа.

Фокин пытается попасть на заседания с декабря 2016 года на основании закона о доступе к информации. Перед первым визитом он официально обратился в совет депутатов по телефону и письменно, но там удивились и дали понять, что не будут рады активисту. Когда Фокин все же пришел, депутаты потребовали, чтобы он удалился, а потом стали открыто его критиковать и назвали его поступок "плевком в душу". В результате заседание было объявлено несостоявшимся, а Фокина фактически выгнали.

Активист пытался не только реализовать свое законное право, но и рассказать депутатам о плохом состоянии ступинских детских площадок и разбитых дорогах, но всякий раз его не пускали на заседания. В результате Фокин оспорил нарушение своих гражданских прав в суде и выиграл. Чиновникам не удалось опротестовать это решение. Но даже победа в суде не могла Фокину попасть в зал заседаний.

15 июня 2017 года, при очередной попытке, активиста "завинтила" охрана администрации Ступино. Он рассказывал, что на входе ему заломили руки, вырвали телефон, не позволяя снимать происходящее, и повалили на пол. После этого Фокин оказался на больничном, что подтверждает справка из травматологии.

Спустя полгода один из охранников, силой выталкивавших активиста из здания администрации, Владимир Дмитрак, обвинил Фокина в нанесении легких телесных повреждений из-за разбитой губы (статья 115, часть 1 УК РФ). Дмитрак потребовал присудить обидчику штраф в 40 тысяч рублей, а также 100 тысяч рублей морального ущерба.

Активист в последнем слове перед вынесением приговора не исключил, что мог задеть кого-то случайно, вырывая руку, когда его "крутили" сразу несколько человек. Несмотря на показания свидетелей и видеозапись, суд признал действия Фокина умышленными. Он намерен обжаловать решение суда и пойти на очередное заседание совета депутатов.
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