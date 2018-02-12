Четыре дома на западе Москвы переданы под заселение по реновации

16 марта 2018 г. Стоимость дополнительных метров для участников реновации даже со скидкой выше, чем в коммерческом жилье

Участники программы реновации в Москве жалуются на дороговизну дополнительных квадратных метров для желающих расширить жилплощадь. Цены, которые переселенцам предлагают сейчас, практически вдвое превышают те, что озвучивались на старте программы.