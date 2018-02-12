Четыре дома на западе Москвы переданы под заселение по реновации

На западе Москвы в рамках программы реновации переданы под заселение четыре жилых дома на 679 квартир, заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй. Его цитирует "Интерфакс"
.
По словам чиновника, два дома расположены на проспекте Вернадского, еще один дом - на улице Красных зорь и один - на улице Гжатской. Выдача ордеров на новые квартиры начнется в субботу, 7 апреля.
"В эти дома планируется переселить жителей пятиэтажек из 526 квартир. На первом этапе планируется отселить пятиэтажный дом по адресу проспект Вернадского, 75, состоящий из 158 квартир, на втором этапе — дом по адресу проспект Вернадского, 77 из 100 квартир", - сказал глава департамента. Параллельно в Можайском районе будет вестись отселение четырех пятиэтажных домов на Гродненской улице и на улице Красных зорь. Оттуда планируется переселить жителей 268 квартир.
Напомним, что несмотря на бодрые отчеты
столичной мэрии о ходе программы реновации, первые переселенцы настроены отнюдь не радужно. Ранее горожане возмущались тем, что многие квартиры в домах под реновацию сделаны небрежно, а в выданных бумагах не прописаны ни размер кухни, ни размеры комнат и других помещений. Дом на 5-й Парковой улице, куда начали переезжать измайловские переселенцы, строился по другой жилищной программе, а затем здание переделали под стандарты реновации, фактически "украв" его у очередников
. Квартир в доме вдвое больше, чем переселенцев, а о принципах, по которым распределялись квартиры, не известно ровным счетом ничего.
Кроме того, участники программы реновации жалуются на дороговизну дополнительных квадратных метров для желающих расширить жилплощадь. Цены, которые переселенцам предлагают сейчас, практически вдвое превышают те, что озвучивались на старте программы, и не сильно отличаются от цен в коммерческих объектах. Жильцы пятиэтажек, для которых докупка комнат была решающим фактором при голосовании за снос, теперь оказались в невыгодном положении
.