NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
апреля
pda
Поиск
Архив

Четыре дома на западе Москвы переданы под заселение по реновации
6 апреля 2018 г. | Время публикации 14:43 | Последние изменения 14:54
Рубрики: Недвижимость  
 
Новостройка на проспекте Вернадского | Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Дом на улице Красных Зорь | Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На западе Москвы в рамках программы реновации переданы под заселение четыре жилых дома на 679 квартир, заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй. Его цитирует "Интерфакс".

По словам чиновника, два дома расположены на проспекте Вернадского, еще один дом - на улице Красных зорь и один - на улице Гжатской. Выдача ордеров на новые квартиры начнется в субботу, 7 апреля.

"В эти дома планируется переселить жителей пятиэтажек из 526 квартир. На первом этапе планируется отселить пятиэтажный дом по адресу проспект Вернадского, 75, состоящий из 158 квартир, на втором этапе — дом по адресу проспект Вернадского, 77 из 100 квартир", - сказал глава департамента. Параллельно в Можайском районе будет вестись отселение четырех пятиэтажных домов на Гродненской улице и на улице Красных зорь. Оттуда планируется переселить жителей 268 квартир.

Напомним, что несмотря на бодрые отчеты столичной мэрии о ходе программы реновации, первые переселенцы настроены отнюдь не радужно. Ранее горожане возмущались тем, что многие квартиры в домах под реновацию сделаны небрежно, а в выданных бумагах не прописаны ни размер кухни, ни размеры комнат и других помещений. Дом на 5-й Парковой улице, куда начали переезжать измайловские переселенцы, строился по другой жилищной программе, а затем здание переделали под стандарты реновации, фактически "украв" его у очередников. Квартир в доме вдвое больше, чем переселенцев, а о принципах, по которым распределялись квартиры, не известно ровным счетом ничего.

Кроме того, участники программы реновации жалуются на дороговизну дополнительных квадратных метров для желающих расширить жилплощадь. Цены, которые переселенцам предлагают сейчас, практически вдвое превышают те, что озвучивались на старте программы, и не сильно отличаются от цен в коммерческих объектах. Жильцы пятиэтажек, для которых докупка комнат была решающим фактором при голосовании за снос, теперь оказались в невыгодном положении.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Стоимость дополнительных метров для участников реновации даже со скидкой выше, чем в коммерческом жилье
16 марта 2018 г.
Стоимость дополнительных метров для участников реновации даже со скидкой выше, чем в коммерческом жилье
Участники программы реновации в Москве жалуются на дороговизну дополнительных квадратных метров для желающих расширить жилплощадь. Цены, которые переселенцам предлагают сейчас, практически вдвое превышают те, что озвучивались на старте программы.
4 марта 2018 г.
12 февраля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.04.2018   18:13
7
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 6 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>