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Женщина продала столичным оперативникам сына по имени Илья-Люцифер за 20 тысяч долларов
6 апреля 2018 г. | Время публикации 13:27
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
В столице задержали женщину, которая пыталась продать своего ребенка за 20 тысяч долларов, против нее возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве. По данным ведомства, в декабре минувшего года уроженка Казахстана, находясь в Алма-Ате, объявила в соцсети, что ищет приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения.

Женщина объяснила, что ей нужна денежная компенсация от потенциальных усыновителей в размере 20 тысяч долларов, что эквивалентно 1 миллиону 177,8 тысячам рублей. В роли покупателей выступили московские оперативники. 5 апреля женщина приехала с ребенком в Москву. "Сделка" происходила в квартире на Большой Тульской улице. Там мать написала отказ от сына и передала его "покупателю".

В тот же день женщину задержали в банке при передаче денег. Мальчика, которого, по данным Znak.com, зовут Илья-Люцифер, отдали в Дом ребенка, так как в России у него нет родственников. Следователи направят запрос в Казахстан, чтобы найти и допросить родных ребенка и найти его биологического отца. Мать в ближайшее время будет арестована.
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Пятница, 6 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:25
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