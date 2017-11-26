Освещение в поездах наземного метро будет меняться в зависимости от времени суток

Тон освещения в поездах "Иволга"
, которые будут ходить по Московским центральным диаметрам, будет меняться с теплого на холодный в зависимости от времени суток. Об этом агентству "Москва"
сообщил коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.
"Во входной зоне вагонов поезда "Иволга" будет увеличен уровень освещенности на полу. В зоне входа и выхода в вагон станет еще светлее. Предусмотрена смена цветовой температуры в зависимости от времени суток - утром более холодный свет, настраивающий пассажиров на пробуждение, а вечером более мягкий, теплый свет, как и в новых метропоездах "Москва", - пояснил он. Кроме того, в составах "Иволга" будет реализована система "теплых поручней", а в зоне межвагонных переходов будут установлены дополнительные поручни для стоящих пассажиров.
"В апреле мы ожидаем еще один конкурс на второй диаметр. И в нем, скорее всего, будут уже новые требования. Но мы уже готовимся к тому, чтобы реализовать все задачи", - заключил Лошманов. обкатку поездов первой партии на маршруте Одинцово - Лобня планируется начать до конца года.
Напомним, строительство Северо-Западного и Юго-Западного направлений МЦД завершится во второй половине 2019 года
. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно. Первыми двумя направлениями
МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов и увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой.