Северный вестибюль и часть платформы станции "Кутузовская" Филевской линии закроют на ремонт с понедельника Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Одновременно работу после ремонта возобновит



В пресс-службе пояснили, что в период временных ограничений на станции "Кутузовская" будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. В администрации подземки напомнили, что реконструкция наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



Северный вестибюль и часть платформы закроют на станции "Кутузовская" Филевской линии метро с 9 апреля до 1 июня 2018 года. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути - поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы - до 1 июня.Одновременно работу после ремонта возобновит противоположная часть платформы станции: поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Для пересадки с поездов метро на станцию Московского центрального кольца можно воспользоваться южным вестибюлем станции "Кутузовская". Для того, чтобы попасть на станцию из центра, необходимо доехать до станции "Фили" и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Время в пути из-за такого маневра увеличится менее чем на 10 минут.В пресс-службе пояснили, что в период временных ограничений на станции "Кутузовская" будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. В администрации подземки напомнили, что реконструкция наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



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