

Градозащитники требуют отменить сомнительное благоустройство Петровского парка, где зимой устроили свалку грязного снега Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



По данным активистов, в конце 2017 года на портале госзакупок появилось извещение об открытом конкурсе на разработку проектно-сметной документации комплексного благоустройства Петровского парка "с сохранением и приспособлением для современного использования". Заказчиком работ выступило ГУП "Мосремонт", которое не является ни собственником, ни пользователем Петровского парка.



Кроме того, предприятие не получило в Мосгорнаследии обязательное в таких случаях задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и не имеет опыта сохранения таких объектов, отметили в "Архнадзоре". Градозащитники заметили многочисленные нарушения еще на стадии проведения закупки.



Конкурсная документация была составлена таким образом, чтобы, с одной стороны, дать возможность участвовать в закупке поставщикам без опыта работы с объектами культурного наследия, а с другой – ограничить участие крупными суммами обеспечения заявки и исполнения контракта. "Иными словами, без опыта, но с деньгами", - констатировали в "Архнадзоре".



Кроме того, конкурс в принципе не соответствует федеральному законодательству, а в январе и марте этого года были проведены не предусмотренные законом общественные обсуждения благоустройства Петровского парка. "Тем самым было ясно показано, что один из старейших парков Москвы ждет не бережное сохранение, а банальное благоустройство по принципу "чего изволите", - заявляют активисты.



Подход коммунальщиков к парку проявился уже зимой: единственная пешеходная аллея превратилась в полигон для грязного снега, свезенного с улиц района новым владельцем парка - ГБУ "Жилищник района Аэропорт". Движение "Архнадзор" требует отменить результаты открытого конкурса по благоустройству Петровского парка, а также проверить законность других открытых конкурсов на благоустройство памятников садово-паркового искусства и вернуть вопросы использования парков, обладающих охранным статусом, в ведение департамента культуры. Заявление активистов направлено в прокуратуру Москвы и столичное управление Федеральной антимонопольной службы.



Об избыточном благоустройстве в городе ранее заявляла и Комиссия по экологической политике и устойчивому развитию столичной Общественной палаты (ОП). Эксперты, в частности, выявили подобные случаи в ООПТ "Битцевский лес", в парке "Москворецкий", а также в "Кузьминках-Люблино". Например, в Кузьминском лесопарке власти решили установить "красивые" и "современные" фонарные столбы, однако их оказалось так много, что парк в ночное время



Скандалом в прошлом году обернулось благоустройство парка при усадьбе Михалково в Головинском районе на севере города. Рабочие спустили воду из каскадных прудов. Местные жители, чтобы спасти погибающую рыбу, отлавливали ее и переносили в расположенный неподалеку Большой Головинский пруд. Очистку дна прудов благоустроители проводили при помощи тяжелой гусеничной техники, которая повредила берега и корни старых деревьев, растущих возле водоема. Проводимые работы уничтожили кормовую базу обитающих на прудах уток и огарей, которые в начале лета вывели много птенцов. Очевидцы происходящего утверждали, что рабочие



Ради велодорожек в парке были вырублены или повреждены многочисленные деревья, грунт был срыт на глубину около 50 сантиметров. Градозащитники из "Архнадозра" жаловались, что само существование дорожек в значительной степени меняет облик исторического парка, который является образцом садово-паркового искусства XVIII века. Больше того, работы проводились в нарушение закона, поскольку дорожно-тропиночная сеть в парке может прокладываться не ближе чем на расстоянии двух метров от деревьев и кустарников.



СМИ писали, что благоустройство парка усадьбы Михалково - личный проект Собянина, который рассчитывал увидеть там "новый парк Горького - не меньше". На озеленение и без того зеленого парка городские власти выделили около миллиарда рублей, а единственным участником конкурса стала компания ЕКС, которая и была объявлена победителем. Обновленный парк Собянин лично открыл в октябре, заявив, что Движение "Архнадзор" обратило внимание на многочисленные нарушения, допущенные при проведении конкурса на благоустройство столичного Петровского парка. Центральная аллея зимой превратилась в свалку грязного снега, а сам парк, несмотря на охранный статус, может стать очередной жертвой бездушного "благоустройства".По данным активистов, в конце 2017 года на портале госзакупок появилось извещение об открытом конкурсе на разработку проектно-сметной документации комплексного благоустройства Петровского парка "с сохранением и приспособлением для современного использования". Заказчиком работ выступило ГУП "Мосремонт", которое не является ни собственником, ни пользователем Петровского парка.Кроме того, предприятие не получило в Мосгорнаследии обязательное в таких случаях задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и не имеет опыта сохранения таких объектов, отметили в "Архнадзоре". Градозащитники заметили многочисленные нарушения еще на стадии проведения закупки.Конкурсная документация была составлена таким образом, чтобы, с одной стороны, дать возможность участвовать в закупке поставщикам без опыта работы с объектами культурного наследия, а с другой – ограничить участие крупными суммами обеспечения заявки и исполнения контракта. "Иными словами, без опыта, но с деньгами", - констатировали в "Архнадзоре".Кроме того, конкурс в принципе не соответствует федеральному законодательству, а в январе и марте этого года были проведены не предусмотренные законом общественные обсуждения благоустройства Петровского парка. "Тем самым было ясно показано, что один из старейших парков Москвы ждет не бережное сохранение, а банальное благоустройство по принципу "чего изволите", - заявляют активисты.Подход коммунальщиков к парку проявился уже зимой: единственная пешеходная аллея превратилась в полигон для грязного снега, свезенного с улиц района новым владельцем парка - ГБУ "Жилищник района Аэропорт". Движение "Архнадзор" требует отменить результаты открытого конкурса по благоустройству Петровского парка, а также проверить законность других открытых конкурсов на благоустройство памятников садово-паркового искусства и вернуть вопросы использования парков, обладающих охранным статусом, в ведение департамента культуры. Заявление активистов направлено в прокуратуру Москвы и столичное управление Федеральной антимонопольной службы.Об избыточном благоустройстве в городе ранее заявляла и Комиссия по экологической политике и устойчивому развитию столичной Общественной палаты (ОП). Эксперты, в частности, выявили подобные случаи в ООПТ "Битцевский лес", в парке "Москворецкий", а также в "Кузьминках-Люблино". Например, в Кузьминском лесопарке власти решили установить "красивые" и "современные" фонарные столбы, однако их оказалось так много, что парк в ночное время стал напоминать съемочную площадку . Природозащитники утверждали, что чрезмерное освещение в лесу обязательно обернется негативными последствиями для природы, поскольку у животных, растений и насекомых есть определенный световой режим. В случае его изменения нарушается и жизнедеятельность этих организмов.Скандалом в прошлом году обернулось благоустройство парка при усадьбе Михалково в Головинском районе на севере города. Рабочие спустили воду из каскадных прудов. Местные жители, чтобы спасти погибающую рыбу, отлавливали ее и переносили в расположенный неподалеку Большой Головинский пруд. Очистку дна прудов благоустроители проводили при помощи тяжелой гусеничной техники, которая повредила берега и корни старых деревьев, растущих возле водоема. Проводимые работы уничтожили кормовую базу обитающих на прудах уток и огарей, которые в начале лета вывели много птенцов. Очевидцы происходящего утверждали, что рабочие давили утят тракторами Ради велодорожек в парке были вырублены или повреждены многочисленные деревья, грунт был срыт на глубину около 50 сантиметров. Градозащитники из "Архнадозра" жаловались, что само существование дорожек в значительной степени меняет облик исторического парка, который является образцом садово-паркового искусства XVIII века. Больше того, работы проводились в нарушение закона, поскольку дорожно-тропиночная сеть в парке может прокладываться не ближе чем на расстоянии двух метров от деревьев и кустарников.СМИ писали, что благоустройство парка усадьбы Михалково - личный проект Собянина, который рассчитывал увидеть там "новый парк Горького - не меньше". На озеленение и без того зеленого парка городские власти выделили около миллиарда рублей, а единственным участником конкурса стала компания ЕКС, которая и была объявлена победителем. Обновленный парк Собянин лично открыл в октябре, заявив, что "жители давно просили" о благоустройстве.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 октября 2017 г. Собянин похвалился итогами скандального благоустройства парка в Михалково

Градозащитники называли благоустройство Михалково вандализмом. Рабочие вырубили там множество деревьев, погубили всю рыбу в местных прудах, а также понастроили велодорожек, которые изменили облик исторического парка. 20 июля 2017 г. Рабочие в "Михалково" погубили всю рыбу в местных прудах, а утят давили тракторами 15 февраля 2016 г. Кузьминский лесопарк заполонили ослепляющие фонари-софиты



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