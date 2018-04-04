NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
апреля
pda
Поиск
Архив

Названа вероятная причина пожара в ТЦ "Персей для детей", где погиб сотрудник и пострадали шестеро пожарных
6 апреля 2018 г. | Время публикации 18:40 | Последние изменения 20:25
Рубрики: Происшествия  
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Причиной пожара в торговом центре "Персей для детей" на востоке столицы, вероятнее всего, стала неисправность приборов освещения. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов. Ранее в качестве приоритетной версии называлось короткое замыкание.

Пожар в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице, 28 произошел 4 апреля. Очаг возгорания находился на шестом этаже, где находятся склады Московской шерстопрядильной фабрики, которой принадлежит здание. По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Всего за пять дней до произошедшего, 30 марта, сотрудники МЧС проверяли противопожарное состояние ТЦ и отработали с сотрудниками действия во время пожара на занятии, максимально приближенном к реальному происшествию. Проверка показала, что автоматическая пожарная сигнализация, противодымная вентиляция, системы водяного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре работали исправно.

Тем не менее при возгорании избежать жертв не удалось: погиб 45-летний сотрудник фабрики Алексей Карпов, шестеро пожарных пострадали. Трое из них остаются в тяжелом состоянии в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского.

Начальник столичного главка МЧС сообщал на месте происшествия со слов администрации торгового центра, что погибший перепутал направление при эвакуации и двинулся в задымленную зону. В ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" рассказали, что мужчина погиб уже после эвакуации: "Упал и получил травму головы, из-за которой скончался в машине скорой помощи".

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу распорядился выплатить материальную помощь семье Карпова в размере одного миллиона рублей. Столичные власти также оплатят его похороны. Каждому пожарному, которому потребовалась медицинская помощь после тушения огня, будет выделено по 500 тысяч рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Владелец горевшего ТЦ "Персей для детей" поможет деньгами семье погибшего в пожаре
5 апреля 2018 г.
Владелец горевшего ТЦ "Персей для детей" поможет деньгами семье погибшего в пожаре
Как подчеркивается в сообщении, сотрудник фабрики Алексей Карпов погиб уже после того, как покинул здание, упав и получив травму головы. Администрация фабрики окажет семье погибшего организационную и финансовую помощь.
4 апреля 2018 г.
4 апреля 2018 г.
4 апреля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.04.2018   2:26
1
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 7 апреля 2018 г. // Последняя новость 6 апреля 2018 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>