Названа вероятная причина пожара в ТЦ "Персей для детей", где погиб сотрудник и пострадали шестеро пожарных

Причиной пожара в торговом центре "Персей для детей"
на востоке столицы, вероятнее всего, стала неисправность приборов освещения. Об этом РИА "Новости"
сообщил начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов. Ранее в качестве приоритетной версии называлось короткое замыкание.
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице, 28 произошел 4 апреля. Очаг возгорания
находился на шестом этаже, где находятся склады Московской шерстопрядильной фабрики, которой принадлежит здание. По факту пожара возбуждено уголовное дело
о халатности и причинении смерти по неосторожности.
Всего за пять дней до произошедшего, 30 марта, сотрудники МЧС проверяли противопожарное состояние ТЦ и отработали с сотрудниками действия во время пожара на занятии, максимально приближенном к реальному происшествию. Проверка показала, что автоматическая пожарная сигнализация, противодымная вентиляция, системы водяного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре работали исправно.
Тем не менее при возгорании избежать жертв не удалось: погиб
45-летний сотрудник фабрики Алексей Карпов, шестеро пожарных пострадали. Трое из них остаются в тяжелом состоянии в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского.
Начальник столичного главка МЧС сообщал на месте происшествия со слов администрации торгового центра, что погибший перепутал направление при эвакуации и двинулся в задымленную зону. В ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" рассказали, что мужчина погиб уже после эвакуации
: "Упал и получил травму головы, из-за которой скончался в машине скорой помощи".
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу распорядился выплатить материальную помощь семье Карпова в размере одного миллиона рублей. Столичные власти также оплатят его похороны. Каждому пожарному, которому потребовалась медицинская помощь после тушения огня, будет выделено по 500 тысяч рублей, говорится в документе
, опубликованном на сайте мэрии.