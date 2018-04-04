Названа вероятная причина пожара в ТЦ "Персей для детей", где погиб сотрудник и пострадали шестеро пожарных

5 апреля 2018 г. Владелец горевшего ТЦ "Персей для детей" поможет деньгами семье погибшего в пожаре

Как подчеркивается в сообщении, сотрудник фабрики Алексей Карпов погиб уже после того, как покинул здание, упав и получив травму головы. Администрация фабрики окажет семье погибшего организационную и финансовую помощь.