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В выходные потепление в столице продолжится
6 апреля 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В выходные потепление в столице продолжится, сообщает Гидрометцентр РФ. В субботу, 7 апреля, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер юго-западный и западный, 7-12 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунду. Днем местами небольшие осадки, температура в Москве 6-8, по области 4-9 градусов тепла, ветер западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунду.

В воскресенье, 8 апреля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве от минус одного до плюс одного, по области до минус четырех градусов, днем в Москве 11-13, по области 8-13 градусов тепла. Ветер западный и юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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Суббота, 7 апреля 2018 г. // Последняя новость 6 апреля 2018 г. 20:00
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