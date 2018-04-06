NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
апреля
pda
Поиск
Архив

Столичным автомобилистам посоветовали не снимать зимние шины до середины апреля
6 апреля 2018 г. | Время публикации 14:02
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Температура в Москве в этом сезоне впервые превысила плюс 10 градусов, и существенного похолодания в ближайшие дни не ожидается. Однако синоптики пока не советуют автомобилистам менять зимнюю резину. "В ближайшие пять-семь дней прогноз теплый, низких значений температуры мы не прогнозируем. Но с моей точки зрения, раньше второй половины апреля менять резину не нужно", - сказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что по ночам еще может быть температура около нуля. Кроме того, в апреле сохраняется вероятность выпадения снега, "пусть и кратковременного". Водителям также стоит учитывать большой суточный ход температуры, характерный для весны, и непостоянство апреля, когда после периода тепла может похолодать, что скажется на дорожном покрытии.

"Когда есть снег на обочинах - не стоит менять, думаю, лучше подождать дней десять, а там ориентироваться на прогноз", - отметил Вильфанд. Между тем 6 апреля стало стало самым теплым днем с начала года. Температура на базовой метеостанции на ВДНХ превысила 11 градусов. В центре Москвы воздух прогрелся до 11,7 градуса. В Подмосковье еще теплее: в полдень максимальная температура была зафиксирована в Можайске - 12 градусов.

Впрочем, исторический рекорд для 6 апреля, составляющий 19,3 градуса тепла, пятнице не побить. По прогнозам синоптиков, в субботу днем ожидается кратковременное похолодание до 6-8 градусов, пройдет дождь. В пасхальную ночь в Москве будут небольшие заморозки, а днем 8 апреля потеплеет до 11-13 градусов. К понедельнику, по предварительным прогнозам, воздух прогреется уже до 17 градусов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.04.2018   18:13
7
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 6 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>