

Столичным автомобилистам посоветовали не снимать зимние шины до середины апреля Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Он пояснил, что по ночам еще может быть температура около нуля. Кроме того, в апреле сохраняется вероятность выпадения снега, "пусть и кратковременного". Водителям также стоит учитывать большой суточный ход температуры, характерный для весны, и непостоянство апреля, когда после периода тепла может похолодать, что скажется на дорожном покрытии.



"Когда есть снег на обочинах - не стоит менять, думаю, лучше подождать дней десять, а там ориентироваться на прогноз", - отметил Вильфанд. Между тем 6 апреля стало стало самым теплым днем с начала года. Температура на базовой метеостанции на ВДНХ превысила 11 градусов. В центре Москвы воздух прогрелся до 11,7 градуса. В Подмосковье еще теплее: в полдень максимальная температура была зафиксирована в Можайске - 12 градусов.



Впрочем, исторический рекорд для 6 апреля, составляющий 19,3 градуса тепла, пятнице не побить. По прогнозам синоптиков, в субботу днем ожидается кратковременное похолодание до 6-8 градусов, пройдет дождь. В пасхальную ночь в Москве будут небольшие заморозки, а днем 8 апреля потеплеет до 11-13 градусов. К понедельнику, по предварительным прогнозам, воздух прогреется уже до 17 градусов. Температура в Москве в этом сезоне впервые превысила плюс 10 градусов, и существенного похолодания в ближайшие дни не ожидается. Однако синоптики пока не советуют автомобилистам менять зимнюю резину. "В ближайшие пять-семь дней прогноз теплый, низких значений температуры мы не прогнозируем. Но с моей точки зрения, раньше второй половины апреля менять резину не нужно", - сказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Он пояснил, что по ночам еще может быть температура около нуля. Кроме того, в апреле сохраняется вероятность выпадения снега, "пусть и кратковременного". Водителям также стоит учитывать большой суточный ход температуры, характерный для весны, и непостоянство апреля, когда после периода тепла может похолодать, что скажется на дорожном покрытии."Когда есть снег на обочинах - не стоит менять, думаю, лучше подождать дней десять, а там ориентироваться на прогноз", - отметил Вильфанд. Между тем 6 апреля стало стало самым теплым днем с начала года. Температура на базовой метеостанции на ВДНХ превысила 11 градусов. В центре Москвы воздух прогрелся до 11,7 градуса. В Подмосковье еще теплее: в полдень максимальная температура была зафиксирована в Можайске - 12 градусов.Впрочем, исторический рекорд для 6 апреля, составляющий 19,3 градуса тепла, пятнице не побить. По прогнозам синоптиков, в субботу днем ожидается кратковременное похолодание до 6-8 градусов, пройдет дождь. В пасхальную ночь в Москве будут небольшие заморозки, а днем 8 апреля потеплеет до 11-13 градусов. К понедельнику, по предварительным прогнозам, воздух прогреется уже до 17 градусов.



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