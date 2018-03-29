МЧС пригрозило закрыть два торговых центра Москвы из-за грубых нарушений

МЧС выявило грубые нарушения в двух торгово-развлекательных центрах Москвы по итогам противопожарных проверок, сообщил начальник столичного главка ведомства Илья Денисов. Решается вопрос об их временном закрытии на срок до трех месяцев для устранения всех неисправностей, предает mos.ru
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Названия торговых центров не приводятся. Экстренные проверки проводились с 26 марта по 5 апреля после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли не меньше 64 человек. По итогам проверок в Москве 125 юридических и более 100 должностных лиц привлечены к административной ответственности за различные нарушения правил пожарной безопасности.
Ранее на этой неделе член общественного совета при ГУ МЧС Москвы Никита Янковой сообщил, что восемь из 15 проверенных советом торговых центров не соответствуют нормам пожарной безопасности. В частности, там не работали датчики пожарной сигнализации, передает РИА "Недвижимость"
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По словам Янкового, много нарушений было обнаружено в торговом центре "Принц плаза" в Теплом Стане. "Там просроченные огнетушители, неработающие системы пожаротушения и другие нарушения", - уточнил он. После общественной проверки в ТЦ были направлены специалисты МЧС и прокуратура. Янковой отметил, что общественные проверки торговых центров и рынков продолжатся.