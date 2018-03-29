NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
апреля
pda
Поиск
Архив

МЧС пригрозило закрыть два торговых центра Москвы из-за грубых нарушений
6 апреля 2018 г. | Время публикации 17:25 | Последние изменения 17:36
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
АГН "Москва" / Киселев Сергей
МЧС выявило грубые нарушения в двух торгово-развлекательных центрах Москвы по итогам противопожарных проверок, сообщил начальник столичного главка ведомства Илья Денисов. Решается вопрос об их временном закрытии на срок до трех месяцев для устранения всех неисправностей, предает mos.ru.

Названия торговых центров не приводятся. Экстренные проверки проводились с 26 марта по 5 апреля после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли не меньше 64 человек. По итогам проверок в Москве 125 юридических и более 100 должностных лиц привлечены к административной ответственности за различные нарушения правил пожарной безопасности.

Ранее на этой неделе член общественного совета при ГУ МЧС Москвы Никита Янковой сообщил, что восемь из 15 проверенных советом торговых центров не соответствуют нормам пожарной безопасности. В частности, там не работали датчики пожарной сигнализации, передает РИА "Недвижимость".

По словам Янкового, много нарушений было обнаружено в торговом центре "Принц плаза" в Теплом Стане. "Там просроченные огнетушители, неработающие системы пожаротушения и другие нарушения", - уточнил он. После общественной проверки в ТЦ были направлены специалисты МЧС и прокуратура. Янковой отметил, что общественные проверки торговых центров и рынков продолжатся.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Больше тысячи нарушений пожарной безопасности нашли в крупных ТЦ Подмосковья за четыре дня
3 апреля 2018 г.
Больше тысячи нарушений пожарной безопасности нашли в крупных ТЦ Подмосковья за четыре дня
С 30 марта по 2 апреля специалисты проверили 233 объекта, включая 191 торгово-развлекательный центр. Выявилено 1266 нарушений, больше всего - в Пушкино, Раменском, Истре, Домодедово, Видном, Щелково, поселке Обухово, Луховицах и Королеве.
2 апреля 2018 г.
30 марта 2018 г.
29 марта 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.04.2018   18:13
7
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 6 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>