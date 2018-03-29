МЧС пригрозило закрыть два торговых центра Москвы из-за грубых нарушений

3 апреля 2018 г. Больше тысячи нарушений пожарной безопасности нашли в крупных ТЦ Подмосковья за четыре дня

С 30 марта по 2 апреля специалисты проверили 233 объекта, включая 191 торгово-развлекательный центр. Выявилено 1266 нарушений, больше всего - в Пушкино, Раменском, Истре, Домодедово, Видном, Щелково, поселке Обухово, Луховицах и Королеве.