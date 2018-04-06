

Пассажирку зажало дверьми трамвая в Чертаново, женщина погибла Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Инцидент произошел на Чертановской улице вечером 2 апреля, но известно о нем стало только накануне. Как пишет



Очевидцы стали кричать, чтобы вагоновожатый остановился, но тот не слышал и набирал скорость. В результате женщина упала на пути. По данным издания, трамвай притормозил лишь около светофора через 50 метров, но и тогда водитель не понял, что произошло. Прохожие оттащили раненую с путей, она была еще жива.



Женщину доставили в реанимацию ближайшей больницы, но спасти ее не удалось. Как пишет МК, врачи диагностировали у нее перелом таза. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Следственный комитет начал проверку, сообщается на



Водитель трамвая отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщили



Вагоновожатый объяснил, что не заметил женщину в боковое зеркало, так как обзор перекрыл пассажир, выходивший из первого вагона. Он также посетовал на пасмурную погоду и отметил, что погибшая женщина была невысокого роста и одета в темную одежду, отмечает МК. В то же время он "сильно раскаивается" и готов оказать финансовую поддержку семье погибшей, говорится в статье.



В "Мосгортрансе" сообщили, что оказывают необходимое содействие в установлении всех обстоятельств ДТП. "Отметим, что все пассажиры московских автобусов, троллейбусов и трамваев застрахованы. В случае получения травм потерпевшим или их родственникам предусмотрены выплаты до 2 миллионов рублей", - подчеркнули в предприятии.



Пассажирка трамвая в Москве погибла после того, как ей зажало ногу дверями. Женщину протащило по проезжей части, позже она скончалась в больнице от полученных травм. Водителя трамвая отстранили от работы. Семья погибшей может получить 2 миллиона рублей страховых выплат.Инцидент произошел на Чертановской улице вечером 2 апреля, но известно о нем стало только накануне. Как пишет "Московский комсомолец" , первым рассказавший о трагедии, трагедия случилась, когда трамвай маршрута номер 1 высаживал пассажиров на остановке "Улица Академика Янгеля". 52-летняя женщина выходила из последней двери последнего вагона, но водитель не заметил ее и закрыл двери, зажав ей ногу.Очевидцы стали кричать, чтобы вагоновожатый остановился, но тот не слышал и набирал скорость. В результате женщина упала на пути. По данным издания, трамвай притормозил лишь около светофора через 50 метров, но и тогда водитель не понял, что произошло. Прохожие оттащили раненую с путей, она была еще жива.Женщину доставили в реанимацию ближайшей больницы, но спасти ее не удалось. Как пишет МК, врачи диагностировали у нее перелом таза. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте столичного главка ведомства. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Водитель трамвая отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". Также от работы временно отстранен руководитель группы безопасности движения филиала предприятия.Вагоновожатый объяснил, что не заметил женщину в боковое зеркало, так как обзор перекрыл пассажир, выходивший из первого вагона. Он также посетовал на пасмурную погоду и отметил, что погибшая женщина была невысокого роста и одета в темную одежду, отмечает МК. В то же время он "сильно раскаивается" и готов оказать финансовую поддержку семье погибшей, говорится в статье.В "Мосгортрансе" сообщили, что оказывают необходимое содействие в установлении всех обстоятельств ДТП. "Отметим, что все пассажиры московских автобусов, троллейбусов и трамваев застрахованы. В случае получения травм потерпевшим или их родственникам предусмотрены выплаты до 2 миллионов рублей", - подчеркнули в предприятии.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 6.04.2018 18:13 7 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00