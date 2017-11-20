Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в "Шереметьево", работа аэропорта ограничена Рубрики: Происшествия

Global Look Press



На борту самолета было 52 пассажира, все они штатно покинули судно. Взлетно-посадочная полоса закрыта на два часа. "В течение двух часов будет работать только одна взлетно-посадочная полоса. Сокращается количество взлетно-посадочных операций", - сообщил источник ТАСС, близкий к "Шереметьево". В аэропорту две взаимозависимые ВПП, во время посадки самолета другой борт должен ожидать вылета. Третья взлетно-посадочная полоса строится.



По предварительным данным, в момент посадки "Боинга" шел снег. Как передает



Компания "Аэрофлот" скорректирует расписание своих рейсов из-за инцидента с самолетом AirBaltic, сообщается на сайте перевозчика. Пассажиров будут оперативно оповещать об изменениях через центр центр бронирования и информации. Скорректированное расписание также обещают разместить на



Отметим, что с начала декабря в "Шереметьево" возникают проблемы с рейсами "Аэрофлота". В минувшие выходные и 4 декабря было отменено или задержано до 300 полетов, многие на несколько часов и В аэропорту "Шереметьево" до 18:00 ограничена пропускная способность из-за инцидента с самолетом латвийской компании AirBaltic, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник и источник в экстренных службах. Прилетевший из Риги "Боинг-737" при совершении маневра на пять метров выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.На борту самолета было 52 пассажира, все они штатно покинули судно. Взлетно-посадочная полоса закрыта на два часа. "В течение двух часов будет работать только одна взлетно-посадочная полоса. Сокращается количество взлетно-посадочных операций", - сообщил источник ТАСС, близкий к "Шереметьево". В аэропорту две взаимозависимые ВПП, во время посадки самолета другой борт должен ожидать вылета. Третья взлетно-посадочная полоса строится.По предварительным данным, в момент посадки "Боинга" шел снег. Как передает РЕН ТВ , пассажиры не пострадали. Телеканал добавляет, что не менее 10 рейсов ожидают посадки, кружа недалеко от аэропорта. Среднее время задержки прилета составляет 30-40 минут. ТАСС добавляет, что "Шереметьево" на данный момент лидирует по числу задержанных рейсов в столичных аэропортах (18), в том числе из-за непогоды.Компания "Аэрофлот" скорректирует расписание своих рейсов из-за инцидента с самолетом AirBaltic, сообщается на сайте перевозчика. Пассажиров будут оперативно оповещать об изменениях через центр центр бронирования и информации. Скорректированное расписание также обещают разместить на сайте и в Twitter "Аэрофлота". "Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - говорится в сообщении.Отметим, что с начала декабря в "Шереметьево" возникают проблемы с рейсами "Аэрофлота". В минувшие выходные и 4 декабря было отменено или задержано до 300 полетов, многие на несколько часов и с пассажирами в самолетах . Средняя задержка составила четыре часа. "Аэрофлот" объяснял это погодой и ожиданием разрешения на запуск двигателей, отрицая связь с прибытием и отлетом иностранных гостей финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 5 декабря 2017 г. В "Шереметьево" задерживают рейсы с пассажирами в самолетах

В начале декабря были отменены или задержаны до 300 полетов, многие на несколько часов и с пассажирами в самолетах. Перевозчик объяснил трудности ограничениями аэропорта: коллапс может наблюдаться и в новогодние праздники.

