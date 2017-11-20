Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в "Шереметьево", работа аэропорта ограничена

В аэропорту "Шереметьево" до 18:00 ограничена пропускная способность из-за инцидента с самолетом латвийской компании AirBaltic, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на осведомленный источник и источник в экстренных службах. Прилетевший из Риги "Боинг-737" при совершении маневра на пять метров выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.
На борту самолета было 52 пассажира, все они штатно покинули судно. Взлетно-посадочная полоса закрыта на два часа. "В течение двух часов будет работать только одна взлетно-посадочная полоса. Сокращается количество взлетно-посадочных операций", - сообщил источник ТАСС, близкий к "Шереметьево". В аэропорту две взаимозависимые ВПП, во время посадки самолета другой борт должен ожидать вылета. Третья взлетно-посадочная полоса строится.
По предварительным данным, в момент посадки "Боинга" шел снег. Как передает РЕН ТВ
, пассажиры не пострадали. Телеканал добавляет, что не менее 10 рейсов ожидают посадки, кружа недалеко от аэропорта. Среднее время задержки прилета составляет 30-40 минут. ТАСС добавляет, что "Шереметьево" на данный момент лидирует по числу задержанных рейсов в столичных аэропортах (18), в том числе из-за непогоды.
Компания "Аэрофлот" скорректирует расписание своих рейсов из-за инцидента с самолетом AirBaltic, сообщается на сайте перевозчика. Пассажиров будут оперативно оповещать об изменениях через центр центр бронирования и информации. Скорректированное расписание также обещают разместить на сайте
и в Twitter
"Аэрофлота". "Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Отметим, что с начала декабря в "Шереметьево" возникают проблемы с рейсами "Аэрофлота". В минувшие выходные и 4 декабря было отменено или задержано до 300 полетов, многие на несколько часов и с пассажирами в самолетах
. Средняя задержка составила четыре часа. "Аэрофлот" объяснял это погодой и ожиданием разрешения на запуск двигателей, отрицая связь с прибытием и отлетом иностранных гостей финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года.