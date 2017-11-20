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Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в "Шереметьево", работа аэропорта ограничена
6 декабря 2017 г. | Время публикации 16:54 | Последние изменения 17:47
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
В аэропорту "Шереметьево" до 18:00 ограничена пропускная способность из-за инцидента с самолетом латвийской компании AirBaltic, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник и источник в экстренных службах. Прилетевший из Риги "Боинг-737" при совершении маневра на пять метров выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

На борту самолета было 52 пассажира, все они штатно покинули судно. Взлетно-посадочная полоса закрыта на два часа. "В течение двух часов будет работать только одна взлетно-посадочная полоса. Сокращается количество взлетно-посадочных операций", - сообщил источник ТАСС, близкий к "Шереметьево". В аэропорту две взаимозависимые ВПП, во время посадки самолета другой борт должен ожидать вылета. Третья взлетно-посадочная полоса строится.

По предварительным данным, в момент посадки "Боинга" шел снег. Как передает РЕН ТВ, пассажиры не пострадали. Телеканал добавляет, что не менее 10 рейсов ожидают посадки, кружа недалеко от аэропорта. Среднее время задержки прилета составляет 30-40 минут. ТАСС добавляет, что "Шереметьево" на данный момент лидирует по числу задержанных рейсов в столичных аэропортах (18), в том числе из-за непогоды.

Компания "Аэрофлот" скорректирует расписание своих рейсов из-за инцидента с самолетом AirBaltic, сообщается на сайте перевозчика. Пассажиров будут оперативно оповещать об изменениях через центр центр бронирования и информации. Скорректированное расписание также обещают разместить на сайте и в Twitter "Аэрофлота". "Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

Отметим, что с начала декабря в "Шереметьево" возникают проблемы с рейсами "Аэрофлота". В минувшие выходные и 4 декабря было отменено или задержано до 300 полетов, многие на несколько часов и с пассажирами в самолетах. Средняя задержка составила четыре часа. "Аэрофлот" объяснял это погодой и ожиданием разрешения на запуск двигателей, отрицая связь с прибытием и отлетом иностранных гостей финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года.
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