Руководство столичного онкоцентра заподозрили в вымогательстве за бесплатное лечение

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного взимания денег с пациентов онкологического центра имени Блохина за медпомощь, которая должна оказываться бесплатно. Как сообщается на сайте
Главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Название учреждения не уточняется, но по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Российском онкологическом центре имени Блохина.
По версии следствия, представители руководства центра с 1 января 2015 года по 27 ноября 2017 года незаконно оказывали платную высокотехнологическую медицинскую помощь, предусмотренную программой обязательного медицинского страхования как бесплатная. Общая сумма незаконных выплат за оказанные медицинские услуги составила 3,85 миллиона рублей. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура по заявлению ФОМС провела проверку
в РОНЦ имени Блохина: по итогам проверки министру здравоохранения Веронике Скворцовой было предложено привлечь к ответственности виновных должностных лиц и медиков и возместить пациентам "необоснованно понесенные расходы". В самом онкоцентре заявили, что существующий тариф ОМС "не покрывает те обследования и те лечебные мероприятия, которые должны выполняться в интересах пациента". "Именно поэтому пациентам было рекомендовано выполнение тех или иных обследований или медицинских манипуляций на платной основе". Начальник юридического отдела онкоцентра Станислав Фертауп заявил, что онкоцентр разработал механизм возмещения средств пациентам, получившим медицинские услуги на платной основе.